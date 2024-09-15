Переполнение польской плотины приводит к эвакуации в соседней Чехии

Ситуация с наводнением в нескольких соседних странах ухудшается. Румыния сообщила о нескольких жертвах, в то время как премьер-министр Польши Туск назвал ситуацию "серьезной проблемой" после первого прорыва дамбы. В Германии пока не было крупных интервенций.

В Германии происходит лишь незначительное наводнение. Однако ситуация критическая в нескольких соседних странах. Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал ночь с субботы на воскресенье как "серьезную проблему". В вечернее время дамба в одном из районов переполнилась. В Австрии множество мест были объявлены зонами бедствия. Пострадала также Чехия. Как минимум четыре человека погибли в Румынии. В Польше в некоторых районах выпало больше дождя, чем во время так называемого тысячелетнего наводнения в 1997 году, отметил Туск. Он призвал граждан заранее искать убежище, поскольку уровни воды в многочисленных реках юго-западной Польши продолжают расти.

Ситуация у дамбы в Глатцер Бескидах, на границе между Польшей и Чехией, была напряженной. По данным общины Бystrzyca Kłodzka в Нижней Силезии, дамба в Miedzygorze была на грани переполнения. Несмотря на сброс воды, она достигла своего максимального уровня! Водный поток был массивным, как они писали на X. Жителей нижних районов эвакуировали, объявило управление водными ресурсами. Дамба на реке Wilczka, построенная в начале 20 века, высотой 29 метров и может удерживать почти миллион кубических метров воды. Даже во время наводнения 1997 года этого не хватило - тогда дамба тоже переполнилась.

Эвакуации были расширены в Чехии из-за угрозы наводнений. В Опаве, недалеко от польской границы, тысячи людей были перемещены в безопасное место, сообщили власти. Также сотни людей были вынуждены покинуть свои дома в других городах региона.

Дамба в Нижней Австрии находится под угрозой прорыва

В Австрии ситуация особенно тревожная в регионе Вальдвиртель Нижней Австрии, севернее Вены. Река Камп, приток Дуная, уже вызвала значительные наводнения. Заместитель губернатора Нижней Австрии Стефан Пернкопф описал ситуацию как столетие наводнений.

Ожидается дальнейший дождь в ночь с субботы на воскресенье. Запас воды в Оттенштайне на Кампе находится под угрозой прорыва. Согласно канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, ситуация ухудшается, и армия готова оказать помощь. Число общин, объявленных зонами бедствия из-за риска наводнений, возросло до 42 - это число составляло 24 несколько часов назад. Наводнение на Дунае в Австрии происходит в среднем раз в 30 лет. Пиковые уровни воды ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник.

В южном Баварии, Германия, произошло серьезное наводнение из-за сильных дождей. Германский метеорологический сервис ожидает, что дождь в Альпах прекратится к утру воскресенья. Полиция в Розенхайме сообщила поздно вечером, что им не было известно о каких-либо значительных развертываниях, связанных с погодой. Некоторые ручьи вышли из берегов, и улицы были затоплены в отдельных случаях.

Прогноз метеорологов: "С воскресенья днем в Саксонии и некоторых частях Баварии ожидаются продолжительные дожди с востока". Между воскресеньем и понедельником днем ожидается от 30 до 50 литров осадков на квадратный метр в Восточной Саксонии. В этом регионе и в Бранденбурге, в Чехии и Польше могут также произойти наводнения. "Если ожидаемые сильные дожди наступят, то волна наводнений, скорее всего, образуется в воскресенье-понедельник на Лусатской Нейсе, и с середины следующей недели на Одере и Эльбе", - сказал представитель Министерства окружающей среды Бранденбурга.

Удаление обломков со взорванного моста Карла в Дрездене

Столица Саксонии Дрезден ожидает, что уровень Эльбы достигнет четырех метров к утру, что приведет к стадии тревоги 1. Нормальный уровень составляет около двух метров. В течение следующей недели может быть достигнута даже стадия тревоги 4, и власти не исключают возможности превышения уровня в семь метров. Поэтому обломки частично разрушенного моста Карла через Эльбу в Дрездене были срочно удалены. В субботу вечером были завершены первые крупные работы по сносу части моста на берегу Нойштадта. Город стремился предотвратить скопление воды на обломках и дополнительное наводнение.

Дамба в Глатцер Бескидах, расположенная на границе между Польшей и Чехией, находится под угрозой переполнения, подобно тому, что произошло во время тысячелетнего наводнения в 1997 году. Наводнения Эльбы причинили значительный ущерб и опасность в нескольких соседних странах, что привело к эвакуации тысяч людей в Опаве, недалеко от польской границы в Чехии.

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