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Переоценка регионов страхования автотранспорта: пересмотренная система классификации

Страховщики автострахования пересмотрели ценовые категории для региональных районов, что принесло выгоду жителям Саксонии-Anhalt. Основным критерием этих обновленных классификаций является исторические данные о страховых требованиях.

 and  Wendy Allen
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Измененные категоризации уровней риска в автогражданке и комплексном страховании приносят позитив...
Измененные категоризации уровней риска в автогражданке и комплексном страховании приносят позитив большинству жителей Саксонии-Анхальт.

- Переоценка регионов страхования автотранспорта: пересмотренная система классификации

Сектор автострахования пересмотрел национальные региональные классы по всей стране на основе недавних коэффициентов убыточности, как сообщается страховщиками автомобилей. Это выгодно для многих водителей в комплексном и ответственном страховании в Саксонии-Анхальт, согласно Ассоциации немецкого страхования (GDV) в Берлине. Примерно половина страхователей, что составляет около 520 000 в комплексном и 450 000 в ответственном страховании, испытают улучшение региональных классов.

GDV сообщает о более низких региональных классах в регионах, таких как Салекрайс, Бургенланд, Альтмарккирхен Сальцведель и Мансфельд-Зюдхарц tanto для частичного, как и для полного покрытия. Некоторые рейтинги остаются прежними по сравнению с предыдущим годом. Например, класс ответственности в столице земли Магдебург остается прежним, но оба класса комплексного страхования снижаются. То же самое относится к Гале.

Саксония-Анхальт состоит из 14 районов

GDV рассчитывает годовой коэффициент убыточности для всех 413 районов в Германии и классифицирует их по региональным классам. По данным GDV, Саксония-Анхальт имеет 14 районов. В отношении ответственного страхования существует 12 региональных классов. В Саксонии-Анхальт Магдебург и Гале имеют максимальный класс 7, в то время как Альтмарккирхен Сальцведель имеет снижение класса до 1.

Региональные классы предназначены для отражения риска ущерба в определенном регионе, группируя районы с аналогичными коэффициентами убыточности. Место жительства страхователя, а не место нанесения ущерба является решающим фактором. Дополнительные факторы, влияющие на премию, включают возраст водителя, класс типа транспортного средства и годовой пробег. Хотя статистика региональных классов GDV является лишь рекомендательной для страховых компаний, она широко используется при установлении тарифов. GDV заявляет: "Чем лучше рейтинг в региональном классе, тем более благоприятно это влияет на страховую премию".

GVV, являясь аббревиатурой Ассоциации немецкого страхования, является организацией, сообщившей о пересмотренных национальных региональных классах по всей стране на основе недавних коэффициентов убыточности. В Саксонии-Анхальт несколько районов, таких как Салекрайс и Альтмарккирхен Сальцведель, испытали улучшение своих региональных классов, как указано в GVV.

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