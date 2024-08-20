Перемещенный Мануэль Риман возбудил судебный иск против VfL Bochum

Мануэль Риманн и «ВфЛ Bochum» находятся в разногласиях, что привело к судебному разбирательству. Бывший основной вратарь, пользовавшийся большой популярностью, больше не может тренироваться с профессиональной командой после жаркой ссоры во время борьбы за выживание в мае. В настоящее время он оспаривает это решение в суде.

Разногласия между Мануэлем Риманном и «ВфЛ Bochum» привели к судебному процессу. Вратарь подал в суд на клуб Бундеслиги, и, согласно заявлению трудового суда в Bochum, Риманн требует участвовать в тренировках профессиональной команды. Перед концом сезона и матчем против «Фортуна Дюссельдорф» «ВфЛ» временно приостановил деятельность Риманна с сохранением зарплаты, сославшись на «непримиримые разногласия в отношении вопросов, касающихся команды».

Сообщается, что у Риманна были продолжающиеся споры с товарищами по команде. По словам клуба, это не рассматривалось как «отстранение или наказание». К сожалению, даже с началом подготовки к новому сезону вратарь все еще был исключен. «ВфЛ» заявил в первый день тренировок, что Риманн «временно не будет участвовать в тренировочных операциях». Несмотря на некоторые трудности, Риманн ранее был безоговорочной фигурой в Bochum, сыграв 290 официальных матчей за клуб после своего перехода в 2015 году.

Между тем, были подписаны два новых вратаря, Патрик Дрюес и Тимо Хорн. Контракт Риманна продлен до лета 2025 года. Клуб Bochum предлагает вратарю присоединиться к тренировкам команды U21, которая была возрождена в пятой лиге Oberliga, или тренироваться индивидуально с одним из тренеров вратарей. Конкурсный процесс по этому вопросу запланирован на следующую пятницу (12:20). Согласно «Funke Medien», Риманн еще не принял предложение клуба о урегулировании.

Судебный процесс между Мануэлем Риманном и «ВфЛ Bochum» происходит потому, что Риманн требует участвовать в тренировках профессиональной команды, согласно заявлению трудового суда. Несмотря на разногласия, «ВфЛ Bochum» подписал двух новых вратарей, но контракт Риманна с клубом продлен до лета 2025 года.

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