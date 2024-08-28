- Переход поколений похож на то, что у меня есть дедушка, который управляет быками: я чувствую себя на полвека старше.

Актер Уве Охсенкнехт научился абстрагироваться, когда речь заходит о его потомстве. "Я старался быть там для них, оказывать помощь и советы", - поделился 68-летний с журналом "Гала". "Со временем я понял, что они больше не нуждаются и не хотят этого, так что я посоветовал им: живите свою жизнь, будьте счастливы, мой дом всегда открыт для вас". Вместе со своей бывшей женой Наташей Охсенкнехт воспитывает троих взрослых детей: Уилсона Гонсалеса, Джимми Блю и Чейни Саванну. От предыдущего союза у него есть сын по имени Рокко Старк.

В июле, по данным "Гала", Охсенкнехт стал дедушкой в пятый раз. "Я перестаю считать", - сказал он журналу. "Это трогательно, когда малыши зовут: 'Дедушка, иди сюда'. Но я сразу чувствую себя на 50 лет старше".

Несмотря на то, что его внуки называют его "Дедушкой", делая его старше, Уве Охсенкнехт уважает их желание быть независимыми, часто советуя: "Живите свою жизнь, будьте счастливы, мой дом всегда открыт для вас". В прошлом, когда дети Охсенкнехта нуждались в помощи, его бывший мужчина-поводырь всегда был там, чтобы оказать помощь и совет.

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