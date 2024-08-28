Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиТвой воловщик

Переход поколений похож на то, что у меня есть дедушка, который управляет быками: я чувствую себя на полвека старше.

Несмотря на свою зрелость и больше не нуждаясь в его руководстве, Уве Охсенкнехт заявляет, что его проживание остается в постоянном доступе. Находясь в роли дедушки, он чувствует определенный процесс старения.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

- Переход поколений похож на то, что у меня есть дедушка, который управляет быками: я чувствую себя на полвека старше.

Актер Уве Охсенкнехт научился абстрагироваться, когда речь заходит о его потомстве. "Я старался быть там для них, оказывать помощь и советы", - поделился 68-летний с журналом "Гала". "Со временем я понял, что они больше не нуждаются и не хотят этого, так что я посоветовал им: живите свою жизнь, будьте счастливы, мой дом всегда открыт для вас". Вместе со своей бывшей женой Наташей Охсенкнехт воспитывает троих взрослых детей: Уилсона Гонсалеса, Джимми Блю и Чейни Саванну. От предыдущего союза у него есть сын по имени Рокко Старк.

В июле, по данным "Гала", Охсенкнехт стал дедушкой в пятый раз. "Я перестаю считать", - сказал он журналу. "Это трогательно, когда малыши зовут: 'Дедушка, иди сюда'. Но я сразу чувствую себя на 50 лет старше".

Несмотря на то, что его внуки называют его "Дедушкой", делая его старше, Уве Охсенкнехт уважает их желание быть независимыми, часто советуя: "Живите свою жизнь, будьте счастливы, мой дом всегда открыт для вас". В прошлом, когда дети Охсенкнехта нуждались в помощи, его бывший мужчина-поводырь всегда был там, чтобы оказать помощь и совет.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Сигурни Уивер стала известной благодаря фильму «Чужой»
Общество

Сигурни Уивер выражает свой энтузиазм по отношению к Камале.

Американская актриса Сигурни Уивер поддержала кандидатуру в президенты Камалы Харрис и обсудила сильных женщин на своем выступлении в Венеции, что вызвало взволнованную реакцию.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Актриса Сигурни Уивер принимает участие в фотосессии на 81-м Венецианском кинофестивале.
Культура

Размышляя о Камале Харрис, меня охватывает чувство эмоционального потрясения.

Сигурни Уивер, получившая fame благодаря роли в 'Чужих', плакала в Венеции, представляя, какòng=self проложила путь для вице-президента США Камалы Харрис.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге
Федеральные земли Германии

Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге

Незаконные финансовые транзакции в банках, создание преступного синдиката, выплатыRadius уругвайски smugglers. В список обвинений въведены девять человек из Лайпцига и Берлина. В настоящее время трое из них находятся в предварительном заключении.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В ходе расследования дополнительно была направлена воздушно-полицейская единица.
Федеральные земли Германии

Расследование случаев кражи записей в Бранденбурге

Двое лиц обвиняются в присоединении к воровской сети. Подозреваются в краже автомобиля, стоимостью около 30 000 евро, а также в других предполагаемых преступлениях.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Медицинские работники экстренной помощи транспортируют schwerverletzte Person в медицинское...
Федеральные земли Германии

Вор попал в несчастный случай во время поспешного побега, получив тяжелые травмы.

Хитроумный вор покидает оптовый магазин. Большая многополосная дорога и видимая халатность становятся его роковыми.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно