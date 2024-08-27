- Переход от виноградников к мясным магазинам - обсуждение перехода безопасности в Солинген

После инцидента со смертельным исходом на ярмарке в Солingen, где погибли трое и пострадали восемь человек, внимание усилилось на безопасности на мероприятиях, в частности, в Рейнланд-Пфальце. Например, все заинтересованные стороны на предстоящем Майнцском вине, которое начнется в эту четверг, пересмотрели свои процедуры безопасности, как сообщил Ринaldo Roberto, пресс-секретарь полиции Майнца. Подобные действия предпринимаются и на крупнейшем в мире винеfest, Wurstmarkt в Бад-Дюркхайме.

Усиленное присутствие полиции

Существующие планы безопасности, разработанные в сотрудничестве с организаторами и другими заинтересованными сторонами, безусловно, учитывают возможные сценарии нападений и значительные инциденты, объяснил Roberto в Майнце. "Поэтому нет необходимости пересматривать эти планы". Они были уточнены со временем и регулярно пересматривались и обновлялись перед мероприятиями. "Эти планы также определяют способ и время общения всех заинтересованных сторон". Такие взаимодействия происходят регулярно перед и во время мероприятий, как продемонстрировал недавний фестиваль Worms Backfish.

После Солingen полицейское присутствие на мероприятиях, несомненно, будет усилено. Об этом заявил министр внутренних дел Михаэль Эблинг (СДПГ) в прошлую субботу. Roberto из полиции Майнца пояснил, что помимо усиления присутствия, офицеры будут более бдительными, чтобы обеспечить высокую доступность для публики.

Камеры видеонаблюдения и службы безопасности

"Мы были шокированы событиями в Солingen", - сказал представитель города Вормса, где проходил престижный фестиваль Backfish. "Учитывая, что нападение произошло за день до начала нашего фестиваля, мы немедленно связались с полицией, с которой у нас тесные отношения и тесное сотрудничество на территории фестиваля".

Независимо от инцидента в Солingen, стратегия безопасности Вормса прочная и доказала свою эффективность в последние годы. "В отличие от Солingen, у нас здесь ограниченное количество входов, все усилены частной службой безопасности", - подчеркнул представитель. Служба безопасности проводит проверку на входе, а полиция и муниципальные сотрудники регулярно патрулируют территорию фестиваля и прилегающую территорию. Также территория охватывается камерами видеонаблюдения.

Постоянная связь с органами безопасности

Основой безопасности Вормса является центр управления кризисом фестиваля, где присутствуют полиция, городские чиновники и организаторы мероприятий. "Персонал пожарной охраны и спасателей также периодически посещают, чтобы быть в курсе общей ситуации. Бесперебойное взаимодействие между всеми службами экстренной помощи глубоко укоренилось в Вормсе и неоднократно доказало свою надежность в прошлом".

Подобным образом, город Бад-Дюркхайм, который принимает традиционный Wurstmarkt с сотнями тысяч посетителей в сентябре, выразил свою позицию. "Безопасность является нашим главным приоритетом. Поэтому мы поддерживаем постоянную связь с органами безопасности. В прошлом году наш план безопасности был скорректирован в соответствии с текущим уровнем угрозы. Если органы безопасности предложат дополнительные меры, мы их реализуем".

На немецком кинофестивале в Людвигсхафене организаторы сообщили, что в любой момент на территории присутствует от 2000 до 3000 человек. "Чтобы создать впечатление безопасности и предотвратить возможные инциденты, мы сейчас проводим случайные проверки больших сумок, рюкзаков и т.д. на входе на фестиваль и ограничиваем точки входа", - сказали организаторы. Полиция не видит непосредственной опасности. "Однако полиция также усилит свое присутствие на территории, особенно по выходным, в качестве меры предосторожности".

В ответ на растущие опасения по поводу экстремизма после инцидента в Солingen организаторы мероприятий и службы безопасности осторожно пересматривают свои стратегии для усиления мер безопасности. Министр внутренних дел Эблинг подчеркнул необходимость усиления полицейского присутствия на будущих мероприятиях для предотвращения возможных нападений.

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