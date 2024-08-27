Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЭкстремизм

Переход от виноградников к мясным магазинам - обсуждение перехода безопасности в Солинген

Праздники распространены в различных регионах Рейнланд-Пфальц, с desaparición военными памятными мероприятиями в Майнце, Вормсе и Бад-Дюркхайме как примеры. Нужно ли усилить меры безопасности после инцидента в Солингене?

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут

- Переход от виноградников к мясным магазинам - обсуждение перехода безопасности в Солинген

После инцидента со смертельным исходом на ярмарке в Солingen, где погибли трое и пострадали восемь человек, внимание усилилось на безопасности на мероприятиях, в частности, в Рейнланд-Пфальце. Например, все заинтересованные стороны на предстоящем Майнцском вине, которое начнется в эту четверг, пересмотрели свои процедуры безопасности, как сообщил Ринaldo Roberto, пресс-секретарь полиции Майнца. Подобные действия предпринимаются и на крупнейшем в мире винеfest, Wurstmarkt в Бад-Дюркхайме.

Усиленное присутствие полиции

Существующие планы безопасности, разработанные в сотрудничестве с организаторами и другими заинтересованными сторонами, безусловно, учитывают возможные сценарии нападений и значительные инциденты, объяснил Roberto в Майнце. "Поэтому нет необходимости пересматривать эти планы". Они были уточнены со временем и регулярно пересматривались и обновлялись перед мероприятиями. "Эти планы также определяют способ и время общения всех заинтересованных сторон". Такие взаимодействия происходят регулярно перед и во время мероприятий, как продемонстрировал недавний фестиваль Worms Backfish.

После Солingen полицейское присутствие на мероприятиях, несомненно, будет усилено. Об этом заявил министр внутренних дел Михаэль Эблинг (СДПГ) в прошлую субботу. Roberto из полиции Майнца пояснил, что помимо усиления присутствия, офицеры будут более бдительными, чтобы обеспечить высокую доступность для публики.

Камеры видеонаблюдения и службы безопасности

"Мы были шокированы событиями в Солingen", - сказал представитель города Вормса, где проходил престижный фестиваль Backfish. "Учитывая, что нападение произошло за день до начала нашего фестиваля, мы немедленно связались с полицией, с которой у нас тесные отношения и тесное сотрудничество на территории фестиваля".

Независимо от инцидента в Солingen, стратегия безопасности Вормса прочная и доказала свою эффективность в последние годы. "В отличие от Солingen, у нас здесь ограниченное количество входов, все усилены частной службой безопасности", - подчеркнул представитель. Служба безопасности проводит проверку на входе, а полиция и муниципальные сотрудники регулярно патрулируют территорию фестиваля и прилегающую территорию. Также территория охватывается камерами видеонаблюдения.

Постоянная связь с органами безопасности

Основой безопасности Вормса является центр управления кризисом фестиваля, где присутствуют полиция, городские чиновники и организаторы мероприятий. "Персонал пожарной охраны и спасателей также периодически посещают, чтобы быть в курсе общей ситуации. Бесперебойное взаимодействие между всеми службами экстренной помощи глубоко укоренилось в Вормсе и неоднократно доказало свою надежность в прошлом".

Подобным образом, город Бад-Дюркхайм, который принимает традиционный Wurstmarkt с сотнями тысяч посетителей в сентябре, выразил свою позицию. "Безопасность является нашим главным приоритетом. Поэтому мы поддерживаем постоянную связь с органами безопасности. В прошлом году наш план безопасности был скорректирован в соответствии с текущим уровнем угрозы. Если органы безопасности предложат дополнительные меры, мы их реализуем".

На немецком кинофестивале в Людвигсхафене организаторы сообщили, что в любой момент на территории присутствует от 2000 до 3000 человек. "Чтобы создать впечатление безопасности и предотвратить возможные инциденты, мы сейчас проводим случайные проверки больших сумок, рюкзаков и т.д. на входе на фестиваль и ограничиваем точки входа", - сказали организаторы. Полиция не видит непосредственной опасности. "Однако полиция также усилит свое присутствие на территории, особенно по выходным, в качестве меры предосторожности".

В ответ на растущие опасения по поводу экстремизма после инцидента в Солingen организаторы мероприятий и службы безопасности осторожно пересматривают свои стратегии для усиления мер безопасности. Министр внутренних дел Эблинг подчеркнул необходимость усиления полицейского присутствия на будущих мероприятиях для предотвращения возможных нападений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно