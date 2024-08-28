Переход Илона Маска в подчиненного Трампа

Изначально известный как технический новатор, покоритель космоса и сторонник демократии, самый богатый человек в мире превратился в любимца Дональда Трампа, его спонсора и пропагандиста. Чтобы понять этот драматический поворот в лояльности, нужно обратиться к собственным словам Элона Маска.

Открытый диалог с человеком через его собственные слова дает уникальное представление о его характере и мотивах. Поэтому важно не обращаться к слухам и сплетням, а сосредоточиться на словах, исходящих из уст самого человека.

В случае с Элоном Маском эта задача одновременно проще и сложнее, чем у большинства людей. Основатель Tesla почти ежедневно использует Twitter/X с 2019 года, опубликовав более 76 000 твитов на данный момент. Ближайший анализ этих твитов, проведенный "Уолл-стрит джорнал", выявляет любопытную картину человека, пережившего землетрясение. Раньше Маск был аполитичным пионером электромобилей, но его твиты свидетельствуют о переходе к политическому энтузиазму. От сторонника демократов к союзнику республиканцев. От технически подкованного предпринимателя к страстному стороннику Трампа.

После своего знаменитого твита в феврале 2019 года "Я открыто умеренный. Вот и все, что я скажу", политическая ориентация Маска резко изменилась. К 13 июля 2024 года, после попытки убийства, он написал: "Я полностью поддерживаю президента Трампа". Этот переход занял пять с половиной лет, в течение которых Маск использовал свою платформу, чтобы проложить курс от одного конца политического спектра к другому. Теперь он открыто поддерживает кампанию Трампа и набирает впечатляющую аудиторию в качестве послушного партнера СМИ. При этом его мотивы не ограничиваются личной убежденностью, но и стремлением продвинуть свои финансовые интересы.

От шуток к теории заговора о коронавирусе

Пять лет назад Маск в основном комментировал свои собственные предприятия, Tesla и SpaceX, и иногда делился шуткой. Сейчас он политически активен несколько раз в день. С 2019 года частота его политических комментариев увеличилась более чем в два раза. В июле 2019 года две трети твитов Маска были связаны с машинами или космосом, а в июле этого года 60% касались политики, СМИ, новостей или культурных тем. В среднем Маск сейчас твитит примерно 61 раз в день, по сравнению с девятью твитами в день пять лет назад. Его общий объем твитов заполнил бы книгу, в два раза длиннее Библии.

Признаки правого поворота появились во время пандемии. До этого Маск спорил с инвесторами в Twitter, оскорблял критиков как педофилов и получил штраф в миллион долларов от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за распространение ложной информации и манипулирование рынком. В том году Маск превратился в своего рода отрицателя коронавируса, оспаривая карантины и игнорируя инструкции калифорнийского правительства о прекращении работы завода.

Политическая трансформация Маска ускорилась после его приобретения Twitter в октябре 2023 года, когда он переименовал его в X. Хотя его намерения сохранить свободу слова для всех заслуживают внимания, его основной целью, похоже, было создать нефильтрованную, неограниченную платформу для распространения своих убеждений.

После разрыва с администрацией Байдена во второй половине 2022 года Маск все больше отдалялся. Утвержденные президентом связи с профсоюзами и исключение Tesla из электрического саммита в Белом доме были ключевыми факторами этого недовольства. После презентации завода Gigafactory в Неваде Маск публично осудил tanto Байдена, как и его демократических союзников, в конечном итоге отрекшись от своей прежней связи с демократами.

К маю 2022 года Маск официально дистанцировался от политической жизни демократов: "Раньше я голосовал за демократов, потому что они были партией любви", - написал он в твиттере. Его прошлые взносы и поддержка Хиллари Клинтон и Джо Байдена были тому свидетельством. Но теперь Маск обещал свою поддержку республиканской партии: "Из-за необоснованных атак ведущих демократов и потому, что они игнорируют Tesla и SpaceX, я проголосую за республиканцев в ноябре".

Политическая ориентация Маска не определяется только финансовыми соображениями. Его личные переживания повлияли на его трансформацию, в частности, его напряженные отношения с дочерью. После ее трансгендерного перехода, отчуждения и разрыва в 2022 году Маск почувствовал себя преданным и разочарованным. Это побудило его более активно участвовать в правых политических вопросах, становясь критиком "гендерной индукции", якобы дискриминации белых и нелегальной иммиграции. Теперь он активно пытается подорвать своих политических оппонентов, недавно опросив о возможности импичмента секретаря homeland security Алейхандро Майоркаса в феврале. Трамп даже может рассмотреть возможность приглашения Маска в свой кабинет, если он выиграет предстоящие выборы, завершив его метаморфозу.

Изменение политических взглядов Элона Маска существенно повлияло на его общественный образ. Раньше он был аполитичной фигурой, но теперь его твиты часто касаются политических тем, переходя от сторонника демократов к голосистому союзнику Трампа.

Твиты Маска, насчитывающие более 76 000 с 2019 года, отражают его трансформацию. Раньше он сосредоточивался на Tesla и SpaceX, но теперь все чаще обращается к политике, с более чем 60% своих твитов в июле 2023 года, посвященных политическим, медийным, новостным и культурным темам.

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