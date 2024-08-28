Переход Илона Маска в подчиненного Трампа

Изначально самым богатым человеком в мире считался техно-пионер, космический авантюрист и сторонник демократии. Сейчас же он известен как любимый союзник, меценат и пропагандист Дональда Трампа. Чтобы понять этот поворот, нужно обратиться к словам Элона Маска.

Проследить за трансформацией человека часто проще, когда он активен в социальных сетях, как Элон Маск, который с 2019 года опубликовал около 76 000 твитов. "Уолл-стрит джорнал" проанализировал эти твиты с помощью той же технологии, что и в AI-программах, подобных ChatGPT. Трансформация Маска от аполитичного человека до политического фанатика, смена демократических взглядов на поддержку республиканцев и переход от делового магната к радикальному стороннику Трампа поразительна.

В феврале 2019 года Маск заявил: "Я открыто умеренный. Вот, сказал". Но 13 июля 2024 года, после попытки покушения, он написал: "Я полностью поддерживаю президента Трампа". Переход между этими двумя заявлениями занял более пяти с половиной лет, что является резким сдвигом на политическом спектре. Маск публично трансформировался, теперь он финансово поддерживает кампанию Трампа и служит ему верным СМИ с миллионами подписчиков.

От шутника до главного пропагандиста короны

Раньше Маск в основном твитил о своих компаниях, Tesla и SpaceX, и иногда шутил. Сейчас он бомбардирует своих подписчиков политическими сообщениями по несколько раз в день. С 2019 года частота его политических заявлений возросла более чем в 200 раз. Психологически, в 2019 году Маск в основном был сосредоточен на своих компаниях, твитнув около 9 раз в день. Сейчас его средний показатель - 61 твит в день. Его политические беседы могли бы заполнить две книги размером с Библию.

Признаки его политических взглядов стали очевидны во время пандемии. Даже до пандемии Маск конфликтовал с инвесторами в Twitter, оскорблял критиков как педофилов и был оштрафован на 1 миллион долларов США за распространение ложной информации и манипулирование рынком. В 2020 году он превратился в какого-то лидера корона-оппозиции, называя карантины "фашистскими" и игнорируя распоряжения калифорнийского правительства закрыть свои factories.

Значительно возросшая политическая осведомленность Маска последовала за завершением его покупки Twitter и переименованием его в X в октябре 2023 года. Этот шаг не только гарантировал свободу слова для всех, но и предоставил Маску неограниченную, непрофильтрованную платформу для выражения своих личных мнений.

Взглянув на свой вход в социальные сети, действия Маска кажутся местью обиженного человека. Он все больше отдалялся от администрации Байдена в преддверии своей сделки, обвиняя американского президента в том, что он "марионетка" профсоюзов, после того, как только автопроизводители с представительством работников были приглашены на электрический автомобильный саммит в Белом доме. Tesla проигнорировали.

В мае 2022 года, до своей сделки с Twitter, Маск официально порвал отношения с демократами, насмехаясь над ними в Twitter: "Раньше я голосовал за демократов, потому что они были партией любви". Ранее он жертвовал на Хиллари Клинтон и Джо Байдена и голосовал за обоих. "Из-за необоснованных атак ведущих демократов и потому, что они проигнорировали Tesla и SpaceX, я проголосую за республиканцев на выборах в ноябре".

Однако переход Маска к правым политическим взглядам обусловлен не только финансовыми интересами, но и личным опытом. Самым значительным, вероятно, было изменение пола его дочери. В 2022 году она сменила фамилию, отвергла Маска и, согласно судебным документам, хотела поддерживать никаких отношений с биологическим отцом. Новости сообщали, что Маск был отсутствующим отцом, "холодным, бесчувственным и нарциссическим", и унижал и унижал ее из-за ее ЛГБТ-identity в детстве.

Разрыв послужил значительным стимулом для Маска, чтобы больше участвовать в политике справа. "Я, по сути, потерял своего сына", - сказал он. Он считал, что его обманули, заставив подписать документы на смену пола. Теперь его ребенок "мертв", "убитый вирусом woke".

С тех пор Маск посвятил себя борьбе против того, что он воспринимает как безумие гендера, предполагаемую дискриминацию белых и нелегальную иммиграцию. Он теперь открыто использует свою платформу, чтобы высмеивать своих политических оппонентов: в феврале он опросил своих подписчиков, следует ли инициировать импичмент против министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Если Трамп выиграет выборы, Маск якобы рассматривает возможность присоединиться к его кабинету, завершив свою трансформацию.

В контексте президентских выборов в США в 2024 году твит Маска от 13 июля 2024 года указывает на его поддержку президента Трампа. Он сказал: "Я полностью поддерживаю президента Трампа".

Кроме того, финансовые взносы и медийная поддержка Маска кампании Трампа были значительными, поместив его в число ключевых фигур в политическом мире Трампа перед выборами 2024 года.

Читайте также: