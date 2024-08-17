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Переход Дэвида Ортеги от очаровательного к беспокойному существа джунглей

Многие знают Дэвида Ортегу как обаятельного сердцееда из мыльной оперы 'Кёльн 50667'. Во время пребывания на летнем острове он был признан запутанным, ложным гуру, который вечно ищет проблемы. Что произошло?

 and  Ann Bradley
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В 2016 году Дэвид Ортега посетил отдых в джунглях (слева). Вперед на восемь лет, его внешность...
В 2016 году Дэвид Ортега посетил отдых в джунглях (слева). Вперед на восемь лет, его внешность кардинально изменилась (справа).

- Переход Дэвида Ортеги от очаровательного к беспокойному существа джунглей

После двух дней в диком лагере карьера Давида Ортеги подошла к концу: его выгнали из шоу RTL "Я знаменитость – легенда джунглей" большинством голосов соратников. Его дни были наполнены непрерывными спорами. 38-летний Ортега искал конфликта с самого начала.

Даже в первую ночь Даниэла Бучнер выразила свою озабоченность: "Если бы мы могли проголосовать сегодня, Даниэль мог бы уйти". На следующий день Инго Шейл, критик журнала stern, прозванный "Барт Шимпфсон", обострил ситуацию, коллективно осуждая группу: "Вы неправы. Вы позор. Стыдитесь".

Последствия были быстрыми: точно так же, как и в его первом появлении в Джунглях в 2016 году, Ортегу первым выгнали из шоу. В 2016 году это были зрители, которые отправили его домой, но на этот раз это сделали его соратники напрямую.

Приключения Давида Ортеги в Джунглях

Сравнение его пребывания в 2016 году с нынешним дает представление о развитии Давида Ортеги Арены. Тогда он был молодым и энергичным актером, прославившимся своей ролью в телесериале "Кёльн 50667" с 2013 года.

Родившийся в Дортмунде в 1985 году у испанских родителей, Ортега, казалось, имел блестящее будущее впереди. Он окончил школу, изучал архитектуру и подрабатывал моделью. Его привлекательная внешность и острый ум делали его желанной кандидатурой для телевидения. В 2011 году он дебютировал на телевидении в качестве участника реалити-шоу "Большой брат", а в следующем году присоединился к кастинг-шоу "Австрия NEXT TOP MODEL". В 2013 году он начал свою актерскую карьеру в "Кёльн 50667", а в 2016 году впервые принял участие в Джунглях.

Однако в последующие годы его карьера пошла на спад. Сердцеед, как его называли в Instagram, больше не демонстрировал подтянутое тело. Вместо этого он начал публиковать фотографии себя с густой бородой, длинными неукрощенными волосами и заметным прибавлением в весе. "Непривычно, но я люблю себя таким образом", - прокомментировал он свой новый образ.

Зрители увидели трансформацию Ортеги в 2021 году. После пятилетнего отсутствия на телевидении актер появился в шоу RTL "Джунгли" в качестве гостя, вспоминая свой опыт в Джунглях в 2016 году. Но больше всего зрителей поразили его бессвязные монологи, в которых он рассуждал о психологическом насилии, немецкой экономике и более чем 2000-летней истории.

В интервью журналу "Браво" год спустя Ортега опроверг слухи о бездомности, но признался, что находится в фазе взыскания долгов из-за "психологических причин". В том же интервью он опроверг слухи о зависимости от наркотиков или алкоголя.

Но ясно, что все зрители летнего Джунглей видят, что Ортега все еще борется. На Instagram он получил слова утешения от подписчика за свой ранний уход: "Не черная овца отличается, а белые все одинаковые".

Источники: "bravo.de", Instagram

Ясное раскрытие: stern является частью RTL Germany.

Несмотря на его беспокойное поведение в Джунглях, Давид Ортега выразил желание вернуться в шоу в будущем, сказав: "Я вернусь, сильнее и мудрее". Однако продюсеры "Я знаменитость – легенда джунглей" могут передумать насчет его возвращения, учитывая его спорные прошлые выступления.

В то время как Ортега драматически покинул Джунгли, некоторые участники начали сближаться и находить утешение в обществе друг друга. Даниэла Бучнер и Инго Шейл, в частности, стали близки, часто поддерживая и подбадривая друг друга во время испытаний и трудных моментов.

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