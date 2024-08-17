- Переход Дэвида Ортеги от очаровательного к беспокойному существа джунглей

После двух дней в диком лагере карьера Давида Ортеги подошла к концу: его выгнали из шоу RTL "Я знаменитость – легенда джунглей" большинством голосов соратников. Его дни были наполнены непрерывными спорами. 38-летний Ортега искал конфликта с самого начала.

Даже в первую ночь Даниэла Бучнер выразила свою озабоченность: "Если бы мы могли проголосовать сегодня, Даниэль мог бы уйти". На следующий день Инго Шейл, критик журнала stern, прозванный "Барт Шимпфсон", обострил ситуацию, коллективно осуждая группу: "Вы неправы. Вы позор. Стыдитесь".

Последствия были быстрыми: точно так же, как и в его первом появлении в Джунглях в 2016 году, Ортегу первым выгнали из шоу. В 2016 году это были зрители, которые отправили его домой, но на этот раз это сделали его соратники напрямую.

Приключения Давида Ортеги в Джунглях

Сравнение его пребывания в 2016 году с нынешним дает представление о развитии Давида Ортеги Арены. Тогда он был молодым и энергичным актером, прославившимся своей ролью в телесериале "Кёльн 50667" с 2013 года.

Родившийся в Дортмунде в 1985 году у испанских родителей, Ортега, казалось, имел блестящее будущее впереди. Он окончил школу, изучал архитектуру и подрабатывал моделью. Его привлекательная внешность и острый ум делали его желанной кандидатурой для телевидения. В 2011 году он дебютировал на телевидении в качестве участника реалити-шоу "Большой брат", а в следующем году присоединился к кастинг-шоу "Австрия NEXT TOP MODEL". В 2013 году он начал свою актерскую карьеру в "Кёльн 50667", а в 2016 году впервые принял участие в Джунглях.

Однако в последующие годы его карьера пошла на спад. Сердцеед, как его называли в Instagram, больше не демонстрировал подтянутое тело. Вместо этого он начал публиковать фотографии себя с густой бородой, длинными неукрощенными волосами и заметным прибавлением в весе. "Непривычно, но я люблю себя таким образом", - прокомментировал он свой новый образ.

Зрители увидели трансформацию Ортеги в 2021 году. После пятилетнего отсутствия на телевидении актер появился в шоу RTL "Джунгли" в качестве гостя, вспоминая свой опыт в Джунглях в 2016 году. Но больше всего зрителей поразили его бессвязные монологи, в которых он рассуждал о психологическом насилии, немецкой экономике и более чем 2000-летней истории.

В интервью журналу "Браво" год спустя Ортега опроверг слухи о бездомности, но признался, что находится в фазе взыскания долгов из-за "психологических причин". В том же интервью он опроверг слухи о зависимости от наркотиков или алкоголя.

Но ясно, что все зрители летнего Джунглей видят, что Ортега все еще борется. На Instagram он получил слова утешения от подписчика за свой ранний уход: "Не черная овца отличается, а белые все одинаковые".

Источники: "bravo.de", Instagram

Ясное раскрытие: stern является частью RTL Germany.

Несмотря на его беспокойное поведение в Джунглях, Давид Ортега выразил желание вернуться в шоу в будущем, сказав: "Я вернусь, сильнее и мудрее". Однако продюсеры "Я знаменитость – легенда джунглей" могут передумать насчет его возвращения, учитывая его спорные прошлые выступления.

В то время как Ортега драматически покинул Джунгли, некоторые участники начали сближаться и находить утешение в обществе друг друга. Даниэла Бучнер и Инго Шейл, в частности, стали близки, часто поддерживая и подбадривая друг друга во время испытаний и трудных моментов.

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