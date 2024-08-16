- Переезд из БВБ-Юнгстар Бруннер в Монако идеален

Переход таланта Парижа Бруннера из Дортмунда в «АС Монako» во французской лиге завершен. «Мы хотели бы сохранить Парижа с «Боруссией Дортмунд» в долгосрочной перспективе, но он не захотел следовать по пути, который мы ему показали», — сказал спортивный директор БВБ Себастьян Кель в заявлении футбольного клуба Бундеслиги.

Сообщается, что трансферная стоимость 18-летнего форварда составляет четыре миллиона евро. По данным СМИ, Боруссия смогла закрепить в переговорах опцию на будущую продажу.

Это завершает длительный процесс переговоров. Форвард, контракт которого с БВБ действовал до 2025 года, в течение месяцев получал предложения о продлении контракта от Дортмунда. Однако соглашение не было достигнуто, так как Бруннер испытывал трудности со спортивной перспективой, представленной ему. Лучший игрок последнего Кубка мира среди 17-летних хотел стать постоянной частью профессиональной команды. Однако БВБ не смог гарантировать это юниорскому чемпиону мира.

Новости о переходе Парижа Бруннера не влияют на планы «Боруссии Дортмунд» (БВБ) на предстоящие матчи. Несмотря на потерю Бруннера, БВБ продолжает рассчитывать на свой сильный состав, в том числе на талантливых молодых игроков.

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