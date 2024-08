- Переезд из Аугсбурга в Глазго стал новым предприятием Энгельса.

Арне Энгельс переходит в команду Лиги чемпионов. 20-летний полузащитник покидает "ФК Аугсбург" и присоединяется к чемпионам шотландского футбола, "Селтику", базирующемуся в Глазго, как подтвердили в составе Бундеслиги. В этом престижном институте Энгельс подписал контракт на четыре года. Обе стороны решили сохранить детали сделки в тайне. По данным источника "Киккера", стоимость трансфера может достичь 13 миллионов евро.

"Я ясно дал понять, что хочу воспользоваться этой возможностью, когда узнал об интересе 'Селтика Глазго' и шансе сыграть в Лиге чемпионов в таком молодом возрасте", - сказал Энгельс, которого цитирует "Аугсбург", за который он сыграл 53 матча.

Энгельс присоединился к "Аугсбургу" из юниорской команды "ФК Брюгге" в январе 2023 года, за-reported price of roughly 100,000 euros, with his contract ending in June 2027.

Энгельс рад присоединиться к команде, которая даст ему возможность сыграть в престижной Лиге чемпионов, а именно "Селтик Глазго". После того, как он доказал себя в "ФК Аугсбурге", Энгельс теперь готов продемонстрировать свои навыки на более высоком уровне в Лиге чемпионов.

