- Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.

Франк Шмидт, главный тренер 1. FC Хайденхайм, считает свой дебют на европейской сцене "естественно чем-то значительным". Однако он стремится сохранять самообладание перед первым матчем плей-офф Лиги конференций против БК Хакен в Швеции в четверг (7:00 PM). "Вкратце: Это два матча, в которых мы стремимся пройти в групповой этап. Мы стремимся к результату, который поможет нам пройти в следующий этап на следующей неделе", - заявил он.

Чемпионы кубка Швеции и пятая команда в Аллсвенскане находятся в полной форме, в то время как Хайденхайм провел всего один официальный матч на данный момент. В прошлую субботу Хайденхайм одержал победу со счетом 4:0 над FC 08 Виллинген, пройдя во второй раунд Кубка DFB. "Для нас подготовка продолжается. Мы стремимся определиться с составом стартовой команды в ближайшие недели", - сказал Шмидт, комментируя уход ключевых игроков, таких как лучший бомбардир Тим Кляйндист и вингер Ян-Никлас Бесте, во время летнего перерыва.

В Гётеборге Хайденхайм будет поддерживать более 500 болельщиков, приехавших на матч. "Это знаковый матч, и болельщики осознают это", - сказал капитан Патрик Майнка. "Мы можем использовать это и черпать из этого силу. Мы стремимся показать достойную игру для них и посмотреть, куда нас приведет этот путь".

Регулирования Европейского союза в отношении путешествий во время пандемии могут создать проблемы для 500 болельщиков Хайденхайма, приехавших в Гётеборг. Тем не менее, поддержка болельщиков, в том числе тех, кто приехал в Гётеборг, высоко ценится командой, когда они играют против БК Хакен в плей-офф Лиги конференций.

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