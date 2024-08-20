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Перед встречей с Бохумом, РБ Лейпциг несет в себе эмоциональную энергию.

Последний матч дома против Бохума закончился нулевой ничьей. В настоящее время РБ Лейпциг находится в штатном режиме подготовки к Бундеслиге, тренируясь в присутствии поддерживающих зрителей.

 and  Anthony Ross
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- Перед встречей с Бохумом, РБ Лейпциг несет в себе эмоциональную энергию.

РБ Лейпциг разогрели эмоции перед домашним матчем против ВФЛ Bochum в эту субботу (15:30/Sky) в Бундеслиге. Команда Марко Розе провела открытую тренировку сегодня на Cottaweg, на которую собралось много зрителей. Только недавно травмированные Эльджиф Эльмас и Эль Чадаилле Бициабу занимались индивидуально, но, скорее всего, вернутся к групповым тренировкам к концу недели. Кристоф Баумгартнер, перенесший небольшую операцию на колене, и Ксавер Шлагер, прошедший операцию на колене, также провели дополнительные тренировки.

После победы со счетом 4:1 над "Рот-Вайсс Эссен" в первом раунде Кубка Германии РБ начинает свой путь в чемпионате против Bochum. Саксонцы должны быть осторожны, так как Bochum удалось взять очко в ничейном результате 0:0 на Red Bull Arena в октябре. РБ одержал победу со счетом 4:1 в соответствующем матче, прошедшем в Руре.

Следующим соперником РБ Лейпциг в Бундеслиге станет ВФЛ Bochum, с которым они сыграют в Bochum в эту субботу. После впечатляющей победы со счетом 4:1 над "Рот-Вайсс Эссен" в Кубке Германии РБ Лейпциг постарается сохранить свою форму против команды из Bochum.

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