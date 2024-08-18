- Перед возвращением в Дюссельдорф Вердер-Штурмер Ковнацки сделал приготовления.

Польский форвард Давид Ковнацки, ныне выступающий за «Вердер Бремен», близок к возвращению в свой бывший клуб, «Фортуну Дюссельдорф». По данным «Вердера», 27-летний Ковнацки пропустит матч Кубка Германии против «Энергии Котбус» (6:00/Sky) в понедельник из-за переговоров с другим клубом.

По информации Bild.de, клубом, с которым ведутся переговоры, является именно «Фортуна», команда, выступающая во второй бундеслиге. Разговоры ведутся о аренде с правом выкупа для «Фортуны».

Ковнацки перешел в Бремен из Дюссельдорфа всего прошлым летом, но так и не смог произвести впечатление. Однако «Фортуна», имеющая амбиции на повышение в 2-й Бундеслиге, продолжает искать усиление для своей линии атаки.

Возвращение Ковнацки в Дюссельдорф может означать, что он пропустит еще несколько матчей, так как переговоры с бывшим клубом могут продлиться и после матча Кубка Германии против «Энергии Котбус» в Бремене. Если сделка с «Фортуной Дюссельдорф» будет заключена, Ковнацки снова может надеть цвета своего бывшего клуба из Бремена.

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