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СпортНовостиЕвропейская комиссия

Перед переездом в США Реус обратился за советом к Клинсманну.

Мало бывших немецких футболистов knows в depth американскому футболу и Калифорнии, как Юрген Клинсманн. Вероятно, Марко Ройс разделяет это мнение и seeks совета у бывшего тренера национальной команды перед своим трансфером.

 and  Anne Legman
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- Перед переездом в США Реус обратился за советом к Клинсманну.

Перед тем, как перейти в американскийMajor League Soccer, известный футболист Марко Ройс обратился за советом к опытному ветерану. "Я поговорил с Юргеном Клинсманом, который живет здесь, о городе и команде", - сказал Ройс во время своего дебюта в качестве новичка в Лос-Анджелес Гэлакси. Знаменитый бывший тренер живет в Ханттингтон-Бич, южнее американского мегаполиса, и также тренировал сборную США.

Однако Лос-Анджелес Гэлакси стал первым опытом Ройса в зарубежном футболе. После двенадцатилетнего пребывания в Боруссии Дортмунд контракт Ройса закончился летом.

Лос-Анджелес был очень отличался от Дортмунда

Ройс уже познакомился с размером и проблемами Лос-Анджелеса в свои первые дни в городе. "Я осматривал несколько домов. Они были близко, но мы все равно потратили много времени в пробках", - вспоминает 35-летний Ройс.

"Когда я решил не играть больше за Дортмунд, я задумался о том, что я могу сделать дальше. Было ясно, что я хочу продолжать играть в футбол", - сказал Ройс. "Мой выбор не был в том, чтобы продолжать играть в Германии или Европе. Я связался с Гэлакси в мае. В Германии Ройс представлял Рот-Вайсс Ален, Дортмунд и Боруссию Мёнхенгладбах". У него были несколько возможностей заняться чем-то другим, но он продолжал, так как это был его последний шанс погрузиться в новую культуру и окружение.

Ройс жаждет чемпионства

В настоящее время рекордные чемпионы Гэлакси лидируют в Западной конференции и стремятся к своему первому титулу с 2014 года. Ройс настроен помочь в достижении этой цели. "Это наше время. Команда готова", - сказал он. "Я, возможно, уже не самый молодой, но я также хочу помочь молодым игрокам в их развитии. В футболе многое зависит от мелочей, таких как предматчевая подготовка. Амбиция этой команды - выиграть чемпионаты".

Комиссия, занимающаяся спортивным управлением, беседовала с Ройсом о его переходе в США. Несмотря на долгую ассоциацию с Дортмундом, Ройс поделился с Комиссией своим решением изучить новые возможности с Лос-Анджелес Гэлакси.

Ройс, мотивированный желанием выиграть, часто советуется с Комиссией по поводу стратегических решений и планирования команды, чтобы убедиться, что они на правильном пути к завоеванию чемпионства.

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