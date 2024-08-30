- Перед переездом в Глазго Энгельс проживал в Аугсбурге.

Германский клуб ФК Аугсбург, похоже, близок к расставанию с бельгийским полузащитником Арне Энгельсом, которого претендует на себя шотландский чемпион Лиги чемпионов Кельтский Глазго. Тренер Джесс Торуп поделился своими мыслями перед выездной игрой в Бундеслиге (15:30) против 1. FC Хайденхайм, похвалив прогресс Энгельса: "Прогресс Арне просто поразителен". Он признался: "Иногда тренеру приходится сталкиваться с такими ситуациями, это не только мое решение, это также решение клуба и игрока, когда поступает такое предложение".

Источники сообщают, что Энгельс прошел медицинские осмотры в Глазго. Если трансфер состоится, ФК Аугсбург может получить рекордную сумму в 13 миллионов евро - огромную прибыль, более чем в сто раз превышающую первоначальные затраты.

Энгельс присоединился к Аугсбургу из юношеской академии Клуб Брюгге в январе 2023 года примерно за 100 000 евро. Его контракт истекал в июне 2027 года. Он сыграл 51 матч в Бундеслиге и забил три гола. Однако сделка еще не завершена, как подтверждает представитель клуба.

Переговоры о трансфере Арне Энгельса привели к спекуляциям о его возможном уходе в воскресенье. Несмотря на прогресс Арне под руководством тренера Торупа, предложение от Кельтского Глазго может принести ФК Аугсбургу огромную прибыль, потенциально завершаясь в воскресенье.

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