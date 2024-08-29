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Перед началом трансферного окна Магдебург приобретает защитника Лорика.

После травмы связок ACL Герберта Бокхорна ФКМ необходимо было acted. По слухам, динамичный французский игрок может вступить, чтобы оказать помощь.

 and  Mark Rodriguez
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- Перед началом трансферного окна Магдебург приобретает защитника Лорика.

Вторая команда 1. FC Magdeburg в последний момент совершила трансферный ход, подписав французского защитника Самуэля Лорика. По заявлению клуба, 24-летний Лорик универсален и может играть на обоих флангах защиты. Он переходит из французского клуба второго дивизиона US Quevilly.

Спортдиректор Отмар Шорк заявил: "Из-за серьезной травмы Герберта Бокхорна и его ожидаемого длительного отсутствия нам пришлось оставаться активными на трансферном рынке. С Самуэлем мы считаем, что нашли подходящего игрока на позиции внешнего защитника". Бокхорн получил разрыв крестообразной связки и выбыл на длительный срок. Главный тренер Кристиан Тиц отметил, что Лорик - "быстрый, ловкий и крепкий игрок, способный действовать на обоих флангах защиты". В 2021 году Лорик провел три матча в высшем дивизионе за FC Lorient.

Французский защитник Самуэль Лорик, теперь игрок 1. FC Magdeburg, ранее выступал за US Quevilly во французском втором дивизионе. Благодаря травме Бокхорна, которая выведет его из строя на длительный срок, универсальность и способности Лорика на обоих флангах защиты могут оказаться решающими для Магдебурга в предстоящих матчах.

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