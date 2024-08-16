- Перед началом Кубка в Берлине: Аугсбург хочет исправить свои ошибки

После позорного первого раунда прошлого сезона ФК Аугсбург стремится реабилитироваться в Кубке DFB. Тренер Джесс Торуп пообещал перед воскресным (13:00 по CET, Sky) стартовым матчем сезона против команды Региональной лиги Виктория Берлин: "Теперь наше время сделать заявление в кубке". Датчанин Торуп возглавил швабов посередине сезона, пропустив 0:2 поражение в первом раунде против SpVgg Unterhaching. Он готов к дебюту в Кубке DFB.

Торуп подчеркнул важность кубковых турниров и сделал смелое заявление: "Для меня важно остаться в кубке как можно дольше. Кто знает, мы сейчас идем в Берлин - и, надеюсь, вернемся туда позже". Финал Кубка DFB состоится на Олимпийском стадионе в Берлине 24 мая 2025 года.

Торуп также подтвердил, что привезет всех доступных игроков, за исключением травмированных Финна Дахмена и Роберта Гумни, в том числе нового подписания Мариуса Вольфа, который еще догоняет в тренировках, но чувствует себя хорошо. ВосстановившийсяKristijan Jakic также входит в планы.

Даже игроки, которых, как поговаривают, могут уйти, такие как Феликс Удуохай, Рубен Варгас и Никлас Дорш, входят в планы Торупа для Берлина. "Все трое в игре и доступны. Речь идет о выборе лучшего состава", - повторил тренер.

Джесс Торуп выразил свой энтузиазм по поводу того, чтобы сделать заявление в Кубке DFB, упомянув их потенциальное возвращение на Олимпийский стадион в Берлине для финала в 2025 году. Несмотря на травмы Финна Дахмена и Роберта Гумни, тренер подтвердил, что все доступные игроки, в том числе новый подписание Мариус Вольф и потенциально уходящие игроки, такие как Феликс Удуохай, Рубен Варгас и Никлас Дорш, входят в его планы на матч Кубка DFB против Виктории Берлин.

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