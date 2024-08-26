- Перебои в железнодорожных сообщениях: маршруты из Гамбурга в Ганновер изменены из-за вандализма

На сети немецких железных дорог между Гамбургом и Ганновером наблюдаются задержки из-за актов вандализма. Поезда перенаправляются в связи с этим. Представитель железной дороги сообщает, что это связано с кражей металла в Бад-Бевензене. В результате пассажиры могут столкнуться с увеличением времени в пути на 20 минут и задержками до 20 минут. Поезда ICE и IC также затронуты.

Железнодорожная служба делает все возможное, чтобы восстановить нормальное движение после инцидента с кражей. Процесс перенаправления, скорее всего, продлится и после пикового часа. Рекомендуется заранее проверить детали поездки на bahn.de, в приложении DB Navigator или позвонить на горячую линию информации о поездках по номеру 030 2970.

Кроме того, региональные услуги, использующие поезда Metronom, также затронуты. Из-за технических работ в Биененбюттеле наблюдаются задержки между Гамбургом и Ульцена, сообщила транспортная компания.

Задержки на сети немецких железных дорог распространяются и на Ганновер, что может повлиять на время прибытия или отправления поездов из этого города. Железнодорожная служба также работает над устранением проблем в Бад-Бевензене, где произошла кража металла, ставшая причиной задержек.

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