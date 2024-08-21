- Перебои в железнодорожной службе вблизи Любека из-за падения дерева, врезавшегося в воздушную линию электропередач.

Из-за поваленного дерева путь между Любеком и Ринфельдом заблокирован. Дерево рухнуло на воздушный провод, как сообщил представитель железной дороги. В результате линия была приостановлена. Региональный экспресс не смог продолжить свой путь. Поезд в настоящее время стоит на железнодорожном переезде, позволяя пассажирам выйти, согласно заявлению представителя федеральной полиции. "Поезда линии RE 8/80 будут завершать и возобновляться в Ринфельде. Ожидаются задержки и отмены поездов", - предупредила DB Regio на платформе X (ранее Twitter). Немецкий метеорологический сервис прогнозировал штормовые условия в Шлезвиг-Гольштейне.

Приостановка железнодорожной линии между Любеком и Ринфельдом привела к нарушениям tanto в транспорте, как и в телекоммуникациях, поскольку многие rely на поезда для поездок, а подключение к интернету часто зависит от телекоммуникационных линий вдоль железных дорог. Местные власти сейчас рассматривают альтернативные варианты транспорта и призывают телекоммуникационные компании устранить возможные перебои в обслуживании.

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