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Перебои в железнодорожной сети возникли недалеко от Гамбурга из-за технических проблем.

Южные пассажиры в Гамбурге испытывают задержки из-за технических проблем на сигнальном посту в Харбурге. Эти проблематы затрагивают и дальние, и местные поезда, вызывая неудобства для путешественников.

 and  Carmen Simpson
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Техническая неполадка в диспетчерской на станции Харбург приводит к нарушениям в службе поездов.
Техническая неполадка в диспетчерской на станции Харбург приводит к нарушениям в службе поездов.

- Перебои в железнодорожной сети возникли недалеко от Гамбурга из-за технических проблем.

Из-за технической неполадки в центре управления в Гамбурге-Харбурге произошел хаос в местном и междугороднем транспорте. DB, железнодорожная служба Германии, разместила на своем сайте сообщение о том, что они прилагают усилия для устранения проблемы. Представитель объяснил, что им нужно починить командную и безопасную технику. Станция в Харбурге работает, но поезда движутся со скоростью черепахи, что приводит к задержкам. Пассажиров просят проверять статус своего поезда перед отъездом.

DB также объявила, что услуги ICE между Гамбургом и Берлином, Гамбургом и Ганновером, а также соединения ICE и IC между Гамбургом и Бременом затронуты. Задержки до 30 минут являются обычным явлением, и некоторые соединения Ганновер-Хамбург полностью отменены.

Metronom, другая железнодорожная компания, сообщила о ограничениях на маршрутах Уэцлен-Люнебург-Хамбург и Бремен-Бухгольц-Хамбург. Они предупредили о значительных задержках на обоих маршрутах. Предполагается, что эти ограничения продлятся до середины дня или вечера. Сначала Metronom заявила, что региональные поезда не могут добраться до главного вокзала Гамбурга, но эту проблему удалось решить к вторнику днем.

Несмотря на технические проблемы, DB и Metronom гарантируют пассажирам с ограниченными возможностями, что услуги помощи все еще доступны и работают. В настоящее время сложные системы поездов и транспорта в Гамбурге испытывают значительные задержки из-за неполадки, что затрагивает различные маршруты и соединения.

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