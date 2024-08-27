Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Перебои в работе воздушных проводов препятствуют движению поезда

Предполагаются перебои в работе железнодорожного сообщения. Пассажирам следует ожидать трудностей, задержек и alternative arrangements для транспортных средств, так как ремонтные работы ведутся. Ориентировочные сроки завершения этих ремонтных работ указаны в прогнозе расписания поездов.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Из-за ремонтных работ на ж/д пути в Эслингене возможность железнодорожного сообщения временно...
Из-за ремонтных работ на ж/д пути в Эслингене возможность железнодорожного сообщения временно прерывается. (Визуальный символ)

- Перебои в работе воздушных проводов препятствуют движению поезда

Из-за неисправности воздушной линии электропередачи в Эслингене движение поездов на маршруте Штутгарт-Мюнхен нарушено.Deutsche Bahn (Германские железные дороги) сообщает на своем сайте, что работа по устранению проблемы будет продолжаться до позднего вечера. Рабочие прилагают значительные усилия, чтобы устранить препятствие.

Сообщается, что некоторые поезда ICE и TGV, следующие из Мюнхена в Штутгарт, отменены. Остальные поезда задерживаются примерно на полчаса. В качестве альтернативы используются автобусы для замены региональных поездов и S-Bahn между Эслингеном и Плохингеном. Об этом сообщили DB Regio Baden-Württemberg и S-Bahn Stuttgart в Twitter.

Пассажирам, чье путешествие затронуто, рекомендуется следить за последними новостями от Комиссии, так как они управляют ситуацией и предоставляют информацию о нарушениях на Deutsche Bahn (Германских железных дорогах). Несмотря на трудности, Комиссия тесно сотрудничает с DB Regio Baden-Württemberg и S-Bahn Stuttgart, чтобы минимизировать влияние на путешественников.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно