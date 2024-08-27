- Перебои в работе воздушных проводов препятствуют движению поезда

Из-за неисправности воздушной линии электропередачи в Эслингене движение поездов на маршруте Штутгарт-Мюнхен нарушено.Deutsche Bahn (Германские железные дороги) сообщает на своем сайте, что работа по устранению проблемы будет продолжаться до позднего вечера. Рабочие прилагают значительные усилия, чтобы устранить препятствие.

Сообщается, что некоторые поезда ICE и TGV, следующие из Мюнхена в Штутгарт, отменены. Остальные поезда задерживаются примерно на полчаса. В качестве альтернативы используются автобусы для замены региональных поездов и S-Bahn между Эслингеном и Плохингеном. Об этом сообщили DB Regio Baden-Württemberg и S-Bahn Stuttgart в Twitter.

Пассажирам, чье путешествие затронуто, рекомендуется следить за последними новостями от Комиссии, так как они управляют ситуацией и предоставляют информацию о нарушениях на Deutsche Bahn (Германских железных дорогах). Несмотря на трудности, Комиссия тесно сотрудничает с DB Regio Baden-Württemberg и S-Bahn Stuttgart, чтобы минимизировать влияние на путешественников.

Читайте также: