Пелотон переживает положительный поворот событий

Корпорация домашнего фитнеса получила выручку в размере 644 миллионов долларов, что на 0,2% больше, чем в предыдущем году, что спровоцировало значительный рост цен на акции, превысивший 35%. Хотя это может не казаться значительным ростом продаж, эксперты считают, что это может быть признаком того, что усилия по оздоровлению начинают приносить плоды. Компания испытала всплеск продаж в начале пандемии, но затем наблюдался спад, когда люди вернулись на работу и бросили свое домашнее оборудование для тренировок.

Peloton объявил о мерах по сокращению расходов в мае, в том числе об увольнении 15% сотрудников и уходе CEO Барри Маккарти. Во время своего звонка с отчетом главный финансовый директор Элиза Коддингтон упомянула планы сократить финансирование рекламы и маркетинга, что указывает на смену фокуса на прибыльность вместо роста.

Аналитики считают, что эта стратегия наиболее подходит для текущего положения Peloton.

"Peloton может похвастаться почти 3 миллионами подписчиков, которые платят 44 доллара в месяц за использование оборудования для тренировок у себя дома, что приносит им значительную прибыль, что действительно впечатляет", - заявил Саймон Сигел, управляющий директор и старший аналитик розничной торговли в BMO Capital Markets. "Компании будет разумно сосредоточиться на увеличении прибыли, а не на расширении базы клиентов и создании лишнего шума".

Последние девять кварталов были довольно сложными для Peloton, который ранее был одной из главных историй успеха пандемии, когда карантины закрывали спортзалы и побуждали людей оставаться дома. Акции взлетели почти на 400% в течение 12 месяцев до своего пика в 167,42 доллара в январе 2021 года, но с тех пор наблюдался значительный спад.

Широко разрекламированные отзывы и неудачные предприятия, такие как продажа велосипедов в цветах колледжей и переосмысление их фитнес-приложения с бесплатной версией, повредили репутации Peloton и отпугнули инвесторов. В этом году цены на акции упали до исторического минимума всего в 3 доллара.

"Наиболее сильным активом Peloton является безжалостная оборонительная стратегия. Компания должна приоритетно удерживать existing users, так как они вносят значительный вклад в прибыль компании, но это может потребовать отказа от фокуса на расширении базы клиентов", - объяснил Сигел. "Если они сделают этот выбор, я верю, что сегодняшний рост цен на акции - это только начало. Если они этого не сделают, то мы имеем дело с обманчивой тенденцией".

Сосредоточение Peloton на прибыльности может потенциально привести к увеличению прибыли от их значительной базы подписчиков, учитывая, что почти 3 миллиона подписчиков платят 44 доллара в месяц. Однако компании может потребоваться приоритетно удерживать existing users, а не расширять базу клиентов, учитывая их оборонительную стратегию.

