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Пелотон переживает положительный поворот событий

Заводной фитнес-производитель Peloton, возможно, почувствует передышку благодаря взлёту своих акций на 30% в четверг после объявления о незначительном увеличении продаж, что является первой положительной тенденцией в продажах с 2021 года.

 and  Viktoria Klein
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Пелотон переживает положительный поворот событий

Корпорация домашнего фитнеса получила выручку в размере 644 миллионов долларов, что на 0,2% больше, чем в предыдущем году, что спровоцировало значительный рост цен на акции, превысивший 35%. Хотя это может не казаться значительным ростом продаж, эксперты считают, что это может быть признаком того, что усилия по оздоровлению начинают приносить плоды. Компания испытала всплеск продаж в начале пандемии, но затем наблюдался спад, когда люди вернулись на работу и бросили свое домашнее оборудование для тренировок.

Peloton объявил о мерах по сокращению расходов в мае, в том числе об увольнении 15% сотрудников и уходе CEO Барри Маккарти. Во время своего звонка с отчетом главный финансовый директор Элиза Коддингтон упомянула планы сократить финансирование рекламы и маркетинга, что указывает на смену фокуса на прибыльность вместо роста.

Аналитики считают, что эта стратегия наиболее подходит для текущего положения Peloton.

"Peloton может похвастаться почти 3 миллионами подписчиков, которые платят 44 доллара в месяц за использование оборудования для тренировок у себя дома, что приносит им значительную прибыль, что действительно впечатляет", - заявил Саймон Сигел, управляющий директор и старший аналитик розничной торговли в BMO Capital Markets. "Компании будет разумно сосредоточиться на увеличении прибыли, а не на расширении базы клиентов и создании лишнего шума".

Последние девять кварталов были довольно сложными для Peloton, который ранее был одной из главных историй успеха пандемии, когда карантины закрывали спортзалы и побуждали людей оставаться дома. Акции взлетели почти на 400% в течение 12 месяцев до своего пика в 167,42 доллара в январе 2021 года, но с тех пор наблюдался значительный спад.

Широко разрекламированные отзывы и неудачные предприятия, такие как продажа велосипедов в цветах колледжей и переосмысление их фитнес-приложения с бесплатной версией, повредили репутации Peloton и отпугнули инвесторов. В этом году цены на акции упали до исторического минимума всего в 3 доллара.

despite reporting a drop in paid subscribers for the first time (down from over 3 million to around 2.98 million), Siegel remains optimistic about Peloton's future.

"Наиболее сильным активом Peloton является безжалостная оборонительная стратегия. Компания должна приоритетно удерживать existing users, так как они вносят значительный вклад в прибыль компании, но это может потребовать отказа от фокуса на расширении базы клиентов", - объяснил Сигел. "Если они сделают этот выбор, я верю, что сегодняшний рост цен на акции - это только начало. Если они этого не сделают, то мы имеем дело с обманчивой тенденцией".

Сосредоточение Peloton на прибыльности может потенциально привести к увеличению прибыли от их значительной базы подписчиков, учитывая, что почти 3 миллиона подписчиков платят 44 доллара в месяц. Однако компании может потребоваться приоритетно удерживать existing users, а не расширять базу клиентов, учитывая их оборонительную стратегию.

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