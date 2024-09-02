- Педро Альмодовар в компании двух своих творческих вдохновителей

Каждый день на Венецианском международном кинофестивале разворачиваются уникальные зрелища на красной ковровой дорожке. 2 сентября (в понедельник) на глаза фотографам предстала яркая и пестрая троица: знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар (74) появился в сопровождении двух главных героинь своего фильма "Комната напротив", Джулианны Мур (63) и Тильды Суинтон (63), создав захватывающе эксцентричный ансамбль.

Альмодовар выделялся в ярких кроссовках, синих джинсах, полосатом свитере и сером пальто. Вооружившись дружелюбием, две актрисы стояли по обе стороны от него, позируя и переплетая руки. Высокая Суинтон подчеркивала свою хрупкую фигуру и неземную бледность в темно-синем шелковом костюме с брюками до колена и коротким свитером с длинным рукавом. В то же время Мур выбрала эффектное, длинное красное платье с темными узорами.

Борьба за высшую награду

Троицу дополнит лишь немного золота – возможно, скоро. 2 сентября "Комната напротив", фильм, исследующий сложные отношения, будет бороться за "Золотого льва" на грандиозном финале 81-го фестиваля 7 сентября. В борьбе с 20 международными производствами, в том числе "Джокер: Фоли а Дву" с Джоакином Фениксом (49) и "Квир" с Дэниелом Крейгом (56), ему предстоит доказать свою ценность.

В "Комнате напротив" также снялся Тёртуро (67), когда Альмодовар переходит на англоязычное кино. В фильме Мур играет Ингрид, успешную писательницу, которая возобновляет дружбу со своей бывшей подругой Мартой (Суинтон), военным журналистом, борющимся со множеством заболеваний. Личные испытания Марты заставляют Ингрид задуматься о своей собственной смертности. "Комната напротив" выйдет в немецких кинотеатрах 24 октября.

Когда Джулианна Мур и Тильда Суинтон позировали, ярко-красное платье Мур бросалось в глаза, отражая пылкий дух ее персонажа Ингрид в "Комнате напротив". "Я стану звездой", – казалось, напевала она про себя, готовясь к грядущей борьбе за "Золотого льва".

Подчеркивая свой нетрадиционный подход к кино, Альмодовар непринужденно демонстрировал свой эклектичный стиль, в то время как Суинтон возвышалась с неземной грацией, символизируя сложную красоту пути своего персонажа Марты в фильме.

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