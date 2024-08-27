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Печальная телелева вспоминает о своих погибших потомках

Дагамар Вёрль вспоминает своего покойного сына в его день рождения, написав для него полные сердца слова.

 and  James Williams
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- Печальная телелева вспоминает о своих погибших потомках

В понедельник, Дагмар Вёрль (70) почтила память своего покойного сына Эмануэля в Instagram. В возрасте 12 лет Эмануэль трагически погиб 1 июля 2001 года, упав с крыши дома. "Сегодня, 37 лет назад, ты закончил наше счастье, нашу семью и сделал меня безмерно гордой", - написала бизнесвумен и инвестор в своем посте в Instagram, отмечая день рождения сына. "Сегодня я снова смотрю на твои фотографии и вспоминаю. Я пытаюсь быть сильной и отмечать этот день с радостью, но внезапно меня охватывает эта тяжелая печаль".

"За тебя, Ману!"

Дагмар не могла не задумываться о многих вопросах, которые остались без ответа, и мечтала о еще одной возможности увидеть своего сына. "Если бы я только могла увидеть твое лицо сейчас. Начал бы ты свою семью? Уехал бы за границу? Какую профессию ты выбрал бы?" Воспоминания о сыне, "его смехе и живом духе", были "сияющим маяком, освещающим меня в темные времена", - написала она. "Ты занимаешь особое место в моем сердце, пространство, которое никто другой не может заполнить". Ее пост закончился словами: "С днем рождения, Ману! Пусть небеса празднуют тебя. Люблю, мама".

Эмануэль появился на свет в 1988 году, первым ребенком Дагмар Вёрль и предпринимателя Ханса Рудольфа Вёрля (76), которые поженились в 1984 году. Пара была благословлена двумя сыновьями, Маркусом, родившимся в 1985 году, и Эмануэлем в 1988 году.

Дагмар Вёрль является инвестором в немецком телешоу "Die Höhle der Löwen" с 2017 года. В программе предприниматели надеются получить инвестора для своих инновационных идей. Шестнадцатый сезон, который также отмечает 10-летний юбилей шоу, стартует 2 сентября.

Несмотря на попытки Дагмар отпраздновать день рождения Эмануэля с радостью, ее скорбь внезапно вернулась, сделав этот день bitterweet. Воспоминания о смехе и живом духе Эмануэля приносили временное утешение, но пустота, оставленная его потерей, все еще была ощутима.

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