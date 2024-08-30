Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиДети

Пятое потомство знаменитого писателя родилось.

Пятое наступление отцовства в Instagram: Себастьян Фіцек приветствует своего пятого ребенка.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

- Пятое потомство знаменитого писателя родилось.

Sebastian Fitzek, 52 лет, расширяет свою семью: известный писатель стал отцом в пятый раз. Он поделился радостной новостью 30 августа в своем аккаунте в Instagram, сопроводив ее милым снимком новорожденного. "С самого начала кажется, что ты всегда был частью нашей жизни. Добро пожаловать в этот мир: Морitz Fitzek!", - воскликнул он с радостью.

"Тебя ждут самые гордые родители, счастливые братья и сестры, вселенная, полная чудес, и библиотека, доступ к которой открывается в 16 лет", - добавил он. Фитцек известен как один из самых продаваемых авторов Германии, опубликовавший более 25 напряженных романов с 2006 года, все из которых стали бестселлерами. Его новая книга "Девушка из календаря", исследующая темы усыновления и терапии стволовыми клетками, выйдет в октябре.

Второй сын с супругой Линдой

Матерью маленького Морitza является супруга Себастьяна Фитцека Линда, с которой он поженился в Хорватии в 2022 году. Ранее они стали родителями сына Оскара в декабре 2020 года. От предыдущего брака с Сандрой Фитцек, который завершился в 2019 году после девяти лет, писатель имеет троих детей: дочь Шарлотту (13) и сыновей Давида (12) и Феликса (11).

Новый член семьи, Морitz Fitzek, вырастет в окружении любящих братьев и сестер, в том числе Шарлотты (13), Давида (12) и Феликса (11), которые рады приветствовать второго брата. С рождением Морitza дети Себастьяна Фитцека теперь составляют тесную семью из пяти человек от нынешнего брака и троих от предыдущего.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Приятный семейный отдых с участием Брэдли Купера и его ребенка
Общество

Приятный семейный отдых с участием Брэдли Купера и его ребенка

- Приятный семейный отдых с участием Брэдли Купера и его ребенка Гиги Хадид, 29 лет, и Брэдли Купер, 49 лет, в настоящее время проводят отпуск на Сардинии в сопровождении дочери Купера Лей, 7 лет. Британская газета Daily Mail удалось запечатлеть троицу по прибытии на итальянский остров. Это первый раз, когда

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Христина Эпплгейт, популярная американская actress выражает чувства воспитания своего наставника по...
Общество

Кристина Апплегейт признает отцовскую роль Эда О'Нила на съемочной площадке: "Он воспитывал меня"

Христина.Applegate исполнила роль Кили Бунди в телесериале 'Семейка Аддамс'. Позже она призналась, что была исп influencing by шоу's патриарха, Эд О'Нил.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Во время визита в Новую Зеландию в ноябре 2015 года вождь маори Туheitia общался с princi Charles.
Панорама

Монарх маори Тухеития умер в возрасте 69 лет

Монарх маори Тухеития умер в возрасте 69 лет Умер Король маори Новой Зеландии Тухеития Потатау Те Вherohero. Через несколько дней после празднования 18-летия своего правления он мирно ушел из жизни, окруженный семьей после операции на сердце в больнице, как объявили в его офисе. В возрасте 69 лет Тухеития боролся с

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Критики среди астрономов выражают обеспокоенность усилением спутников Starlink
Главные темы

Критики среди астрономов выражают обеспокоенность усилением спутников Starlink

Критики среди астрономов выражают обеспокоенность усилением спутников Starlink После запуска шести прототипов своих новых спутников Starlink в январе, SpaceX планирует расширить свой космический флот. Однако это расширение вызывает беспокойство среди астрономов. Предстоящие спутники могут быть в пять раз ярче существующих. Американская аэрокосмическая компания SpaceX планирует расширить свою сеть спутников Starlink.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно