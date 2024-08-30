- Пятое потомство знаменитого писателя родилось.

Sebastian Fitzek, 52 лет, расширяет свою семью: известный писатель стал отцом в пятый раз. Он поделился радостной новостью 30 августа в своем аккаунте в Instagram, сопроводив ее милым снимком новорожденного. "С самого начала кажется, что ты всегда был частью нашей жизни. Добро пожаловать в этот мир: Морitz Fitzek!", - воскликнул он с радостью.

"Тебя ждут самые гордые родители, счастливые братья и сестры, вселенная, полная чудес, и библиотека, доступ к которой открывается в 16 лет", - добавил он. Фитцек известен как один из самых продаваемых авторов Германии, опубликовавший более 25 напряженных романов с 2006 года, все из которых стали бестселлерами. Его новая книга "Девушка из календаря", исследующая темы усыновления и терапии стволовыми клетками, выйдет в октябре.

Второй сын с супругой Линдой

Матерью маленького Морitza является супруга Себастьяна Фитцека Линда, с которой он поженился в Хорватии в 2022 году. Ранее они стали родителями сына Оскара в декабре 2020 года. От предыдущего брака с Сандрой Фитцек, который завершился в 2019 году после девяти лет, писатель имеет троих детей: дочь Шарлотту (13) и сыновей Давида (12) и Феликса (11).

Новый член семьи, Морitz Fitzek, вырастет в окружении любящих братьев и сестер, в том числе Шарлотты (13), Давида (12) и Феликса (11), которые рады приветствовать второго брата. С рождением Морitza дети Себастьяна Фитцека теперь составляют тесную семью из пяти человек от нынешнего брака и троих от предыдущего.

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