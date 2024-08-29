- Пятнадцатый день в пустыне: Сара Кнаппик переживает сложный день

Впервые в испытании "Звёздный ручей" не собрались все небесные тела. "Мы справились с этим испытанием восемь раз и каждый раз получали полный комплект", - заметила ведущая Соня Цетлов во время четверговой трансляции "Я знаменитость – легендарное испытание дикой природы" на RTL+. В испытании участникам нужно было лечь на звёздный шар и выдержать воду и мячи.

Перед началом испытания бывшая участница "Германии NEXT TOP MODEL" Саша Кнаппик (37) отказалась от участия. "У меня проблемы с спиной", - сказала модель. Цетлов предупредила, что отказ повлечёт последствия, но Кнаппик всё равно осталась на скамейке запасных. Остальные пять звёздных шаров завершили испытание, и каждый участник получил звезду. К сожалению, отсутствие Кнаппик привело к тому, что легендарная команда получила только пять из шести возможных звёзд.

У Саши Кнаппик выдался сложный день

Для Саши Кнаппик в новом эпизоде это была не единственная преграда. В начале эпизода она и телезвезда Джиджи Бирофьо (25) отправились на поиски сокровищ. Возможно, их грустное настроение было связано с уходом Элены Мирас из джунглей, но экспедиция не задалась. Несмотря на то, что они нашли шесть из восьми ключей от сундука с сокровищами, они поссорились.

Бирофьо случайно забрызгал Кнаппик грязью, и когда модель продолжала жаловаться, Бирофьо намеренно забрызгал её ещё больше, сделав ещё грязнее - что не обрадовало Кнаппик. "Брат, ты самый отвратительный человек на свете", - заявила Кнаппик позже. Когда ни один из шести ключей не подошёл к замкам сундука, атмосфера накалилась. "Кажется, у меня сегодня особенно неудачный день. Ушла Элена, я повредила палец, и теперь ещё это", - вздохнула Кнаппик.

Кнаппик отвечает

В лагере спор между Кнаппик и Бирофьо усилился. Бирофьо обвинил Кнаппик в том, что она не заслуживает быть там с таким отношением. Во время ужина у него была возможность извиниться, но вместо этого он продолжил нападать на обиженную Сару. "Перестань вести себя как капризный ребёнок", - насмехался он. Когда пришло время назначать ночные смены, ведущий Мола Адебиси (51) пытался её успокоить, но Кнаппик отмахнулась от него.

Даже эмигрантка "Прощай, Германия" Дэнни Бюхнер (46) вмешалась, и Кнаппик ответила широкой атакой. Она обвинила Бюхнера и Адебиси в том, что они слишком покорны, и сказала Бирофьо: "Научись быть мужчиной". На следующее утро Кнаппик извинилась перед Бирофьо, Бюхнером и Адебиси. Затем пришло время для следующего испытания, в котором Кнаппик отказалась участвовать.

Пока не ясно, сможет ли модель выбраться из этой ситуации в следующем эпизоде. Текущий сезон "Я знаменитость" - это специальное празднование 20-летия шоу, которое впервые вышло в эфир в 2004 году. В этом сезоне участвуют "легенды", как их называет RTL, которые появлялись возле костра в прошлом.

Несмотря на свои испытания, люди часто поддерживали Сашу Кнаппик в джунглях. Её товарищи по команде выражали слова поддержки, признавая её стойкость и позитивное отношение даже в трудные времена.

Однако некоторые люди, такие как телезвезда Джиджи Бирофьо, не понимали её разочарования и реагировали отрицательно, что приводило к дальнейшим tensions между ними.

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