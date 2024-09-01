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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Мисбах

Пятнадцать человек получили травмы и понесли значительные шестизначные расходы в результате пожара в доме.

Взрыв происходит в жилом комплексе в Верхней Баварии, в результате чего некоторым жителям причинены легкие травмы, а также нанесен значительный ущерб имуществу.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Пожарные направлены на тушение горящего жилого комплекса.
Пожарные направлены на тушение горящего жилого комплекса.

- Пятнадцать человек получили травмы и понесли значительные шестизначные расходы в результате пожара в доме.

В результате пожара в общем жилом пространстве в Роттахе-Эггене (район Мильбаха) получили незначительные травмы около 15 человек, а также был причинен предполагаемый ущерб в размере не менее 100 000 евро. Огонь охватил балкон и квартиру на первом этаже в воскресенье, как сообщил представитель полиции. Многие жители смогли безопасно покинуть здание, в то время как другим потребовалась помощь пожарной службы. Травмы 15 человек были вызваны вдыханием дыма, семь из них были доставлены в больницы для дальнейшего лечения. Полиция в настоящее время расследует причины пожара.

Пожарный инцидент произошел в общем жилом пространстве, расположенном в районе Мильбах. Авторитеты района, скорее всего, будут вовлечены в оценку значительного ущерба, причиненного пожаром.

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