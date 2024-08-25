- Пятнадцать человек, идентифицирующих себя как мужчины, и пять человек, идентифицирующих себя как женщины.

Stella Stegmann (27) разделяет свой путь перед камерами с представителями обоих полов в первых эпизодах "Die Bachelorette" (26 августа на RTL+, затем еженедельно по понедельникам). Она обещает не позволять никакой технологии мешать ей, имея опыт участия в немецкой версии "Too Hot to Handle". Там физический контакт был запрещен и наказывался автоматическим голосом.

Зрители с нетерпением ждут вкуса того, что их ждет, с множеством поцелуев, пятнадцатью мужчинами и пятью женщинами, соревнующимися за внимание Стеллы. Как модель и фитнес-тренер из Мюнхена, она открыто обсуждает табуированные темы, такие как сексуальность. Женщины хорошо подготовлены, в то время как мужчины застигнуты врасплох.

Размер не имеет значения... пока

Мужчины начинают без понятия. Трое из них появляются на водных мотоциклах в костюмах, в том числе Эрик (30), который создает металлические скульптуры, Мартинес (35), чемпион мира по Hyrox из Аугсбурга, и Брайан (24), скромно представляющийся "Брайан, не Брайан".

Представления участников в этом сезоне краткие. Голосов родственников слышно лишь краткие отрывки.

Стелле приходится сразу же выбыть трем мужчинам, имея всего два розы. Она награждает первую розу сезона шестифутовому Мартинесу, за ним следует Эрик. Несмотря на то, что Эрик намного ниже Стеллы, он волнуется, подойдет ли он. Но это Брайан остается на шатких ногах с дрожащими нервами. Стелла находит его милым, но не достаточно, чтобы заинтересовать ее.

"Может быть, сосиска с чем-то в голове"

Позже в премьере Стелла забирает следующих четырех мужчин на типичном тук-туке. Первым является Маркус (32), которого друг, игрок в гандбол Мими Краус, называет "сосиской с чем-то в голове". Затем идет Лукаш (29), участник польской версии "Love Island". Потом Стелла встречает сильно татуированного Яна (34) за кофе и выпечкой. Наконец, Девин (28) показывает свои вокальные навыки на гитаре. Конкуренция довольна его выступлением. К сожалению, роз есть меньше, чем мужчин, и Лукаш уходит без розы.

Между тем, четверо мужчин без предварительного отбора роз переезжают в виллу: Бэннетт (27), бывший солдат; Фабиан (33), блондин-оптимист; Смит (23), тихий и шумный кондуктор поездов; и Мусти (30), самоуверенный. Зрители и мужчины сами остаются в неведении о том, что именно произойдет с ними.

Мужчины обнаруживают секретную зону в вилле с пятью кроватями. Смит думает, что это знак о пяти дополнительных женщинах, но он ошибочно считает, что они все потенциальные "Бachelorettes". Мужчины отходят, смущенные и не зная, что их ждет.

Стелле приходится полагаться на свои чувства

На следующее утро даже Стелла остается в неведении, когда она входит в виллу в слепом уборщике. Ей нужно выбрать троих мужчин по запаху, прикосновению и голосу. Макс (33) впечатляет своим запахом, Ферри (29) оставляет незабываемое впечатление своими танцевальными навыками, а Аарон (31) выделяется в слуховом упражнении.

Питер (36) и Аарон уходят без розы во всех трех категориях. Объятия Питера оставляют Стеллу запыхавшейся, в то время как ответы Аарона на вопросы Стеллы зачаровывают ее.

Теперь мужчины полностью готовы. Теперь пришла очередь женщин. Они едут на пляж на квадроциклах на свидание со Стеллой, вызывая любопытство у мужчин об участниках. Идея о том, что Стелла может быть бисексуальной, выходит за рамки их воображения.

Женщины оживляют социальную батарею Стеллы

Женщины ведут односторонние беседы со Стеллой на пляже. Эмма (21), работник рок-бара, играющий на гитаре, начинает диалог. Луна (33) может встретить Стеллу раньше, посетив "секспозитивную" вечеринку в Вене, на которой также присутствовала Стелла. Стеллу привлекает уникальный запах и язык тела Луны. Эмма впечатляет Стеллу своими музыкальными талантами, в то время как Луна восхищается силой плеч Стеллы. Стелла находит общий язык с Акуосой (21), также известной как Ако, благодаря их общей страсти к моделированию и креативности. Ако мечтает стать рэпером.

Лейла (27) влюбляется в "очень привлекательное" лицо Стеллы. Лейла интересуется оздоровительным здоровьем и обсуждает темы, такие как социальные батареи, как научные концепции. Аюсн (24), медицинский техник скорой помощи и бармен, предлагает сделать Стелле напитки и сделать ей искусственное дыхание. Аюсн - единственная женщина, которая идентифицирует себя как строго лесбиянка, в то время как другие сохраняют открытость для возможности найти мужчину, который мог бы сразить их с ног.

Стелла чувствует себя более комфортно с дамами, чем с джентльменами. Она открыто признается, что с нетерпением ждала возможности пообщаться с женщинами. Сначала нет напряжения между полами, оставляя зрителей в предвкушении следующего эпизода. С другой стороны, Аюсн проявляет признаки пессимизма по поводу проживания в вилле с "гетеросексуальными, цисгендерными мужчинами".

Прибытие женщин в виллу добавляет новый элемент в соревнование, с яркими личностями, такими как Эмма, Луна, Акуоса, Лейла и Аюсн, присоединяющимися к мужчинам и мальчикам. Стелла кажется особенно привлеченной к женщинам, находя более глубокую связь с ними, чем с некоторыми из мужчин-конкурсантов.

Когда мужчины исследуют секретную зону в вилле, они гадают о прибытии еще "Бachelorettes", не подозревая об неожиданном повороте, который их ждет.

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