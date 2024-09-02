- Пятидесятилетний мужчина признался в финансовой мошенничестве.

Предприниматель по похоронным услугам рискует получить дополнительный срок за новые обвинения в мошенничестве

Предприниматель по похоронным услугам, ранее осужденный и приговоренный к нескольким годам тюрьмы в начале 2023 года за мошенничество, теперь рискует получить дополнительный срок из-за новых обвинений в недобросовестных действиях. На слушании в понедельник в районном суде Rostock стороны – 50-летний подсудимый, суд и прокуратура – пришли к соглашению о возможном диапазоне наказания от 29 месяцев до 34 месяцев. Это соглашение основывалось на признании вины подсудимым, которое он сделал в начале судебного процесса, в основном совпадая с утверждениями прокуратуры.

Мошенничество в отношении пожилых людей в Bentwisch

В обвинительном заключении перечисляются девять случаев с февраля 2020 года по март 2022 года. Сначала подсудимый, который был другом пожилой пары из Bentwisch (район Rostock), запросил €4200 за энергетический сертификат, ложно заявляя, что он собирается заказать его для продажи дома. Позже он потребовал €30000, сфабриковав утверждения о загрязненных отопительных трубах. Эти утверждения были опровергнуты во время судебного процесса, когда подсудимый признал свою ложь.

Пара также одолжила ему €40000, получив обратно только €9600. Он задолжал двум подрядчикам около €50000, выплачивая им с существенной задержкой и в одном случае не в полной мере. Решение суда будет зависеть от достаточности заявлений подсудимого, которое будет определено в среду на слушании и ожидаемом вердикте.

Предыдущий приговор и предстоящая апелляция

50-летний подсудимый, также имеющий квалификацию плотника, был приговорен тем же судом в мае 2022 года к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы за обман нескольких женщин на крупные суммы и эксплуатацию их эмоциональной уязвимости. Приговор еще не окончательный, и апелляционный процесс начнется в региональном суде Rostock 20 ноября. Эти случаи были показаны в документальном фильме ARD "Обманщик, играющий на горе".

Может последовать еще одно судебное разбирательство, связанное с покупкой похоронного бюро в Rostock, которое подсудимый владел несколько лет назад. Бывшие владельцы, присутствовавшие в суде, обвиняют его в невыплате согласованной шестизначной суммы за покупку. В этом деле продолжаются дальнейшие расследования.

Адвокат защиты argued, что предыдущие недобросовестные действия подсудимого в отношении пожилых людей в Bentwisch не следует считать 'другими' уникальными случаями мошенничества, а скорее продолжением его существующей схемы обмана.

Во время перекрестного допроса прокурор спрашивал подсудимого, почему он продолжал заниматься мошенничеством даже после того, как столкнулся с 'другими' серьезными последствиями, в том числе тюремным заключением и финансовыми потерями для своих жертв.

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