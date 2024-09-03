- Пятьдесят трехлетний мужчина получил тяжелые травмы после того, как его вытолкнули со станции.

53-летний человек упал с поезда на станции Конц-Митте, которая находится в районе Трир-Зарбург. По словам полиции, он получил серьезные травмы при падении на платформу и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Личность человека, который вызвал его падение, остается неизвестной. Сообщается, что во время инцидента, произошедшего в субботу утром, с ним была его дочь. Правоохранительные органы в настоящее время ищут возможных свидетелей.

Инцидент произошел в районе Трир-Зарбург, конкретно на станции Конц-Митте. После падения на место происшествия были оперативно направлены экстренные службы для оказания помощи женщине в ближайшем медицинском учреждении.

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