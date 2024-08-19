- Пятьдесят шесть мигрантов, перемещенных незаконно, перехвачены

Федеральная полиция Германии задержала 56 нелегальных мигрантов на границе с Польшей с прошлой пятницы. Многие из них заявили, что их путешествие началось через белорусский маршрут, проходящий через Латвию, Литву и Польшу, как сообщает Федеральная полиция.

Двадцать восемь из этих лиц прибыли из Сомали. В ранние утренние часы дюжину сомалийцев задержали в Лебене, деревне в Ворпommern-Greifswald. Другие страны происхождения включали Сирию, Ирак, Эфиопию, Египет, Пакистан, Афганистан, Индию и Эритрею. Федеральная полиция связала этих 56 человек с девятью отдельными случаями контрабанды. Двух пакистанцев и одного индийца якобы вернули в Польшу.

На национальном уровне, около 3100 незаконных въездов через знаменитый "белорусский маршрут" были зарегистрированы в первой половине года. На основе прогноза полиции для всего 2023 года, более 11 932 человека, как считается, вошли в Германию через этот маршрут.

Польша и ЕС обвиняют российского президента Владимира Путина и его белорусского коллегу Александра Лукашенко в якобы помощи людям из кризисных регионов в незаконном въезде в ЕС с 2021 года. Этот незаконный путь начинается в Белоруссии, огибает внешнюю границу ЕС и заканчивается в Польше.

Правительство Германии активно выступает за ужесточение мер по лучшей [защите границ], учитывая растущее число незаконных въездов через "белорусский маршрут". Несмотря на обвинения Польши и ЕС против Путина и Лукашенко, для Германии важно укрепить свои границы, чтобы предотвратить такие потоки нелегальных мигрантов.

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