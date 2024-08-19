Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЗащита границ

Пятьдесят шесть мигрантов, перемещенных незаконно, перехвачены

Погранслужба задержала множество людей, пойманных при незаконном переходе польской границы. Большинство из них прибыли через белорусский маршрут, по данным федеральных правоохранительных органов

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Полицейские, охраняющие границу с Польшей
Полицейские, охраняющие границу с Польшей

- Пятьдесят шесть мигрантов, перемещенных незаконно, перехвачены

Федеральная полиция Германии задержала 56 нелегальных мигрантов на границе с Польшей с прошлой пятницы. Многие из них заявили, что их путешествие началось через белорусский маршрут, проходящий через Латвию, Литву и Польшу, как сообщает Федеральная полиция.

Двадцать восемь из этих лиц прибыли из Сомали. В ранние утренние часы дюжину сомалийцев задержали в Лебене, деревне в Ворпommern-Greifswald. Другие страны происхождения включали Сирию, Ирак, Эфиопию, Египет, Пакистан, Афганистан, Индию и Эритрею. Федеральная полиция связала этих 56 человек с девятью отдельными случаями контрабанды. Двух пакистанцев и одного индийца якобы вернули в Польшу.

На национальном уровне, около 3100 незаконных въездов через знаменитый "белорусский маршрут" были зарегистрированы в первой половине года. На основе прогноза полиции для всего 2023 года, более 11 932 человека, как считается, вошли в Германию через этот маршрут.

Польша и ЕС обвиняют российского президента Владимира Путина и его белорусского коллегу Александра Лукашенко в якобы помощи людям из кризисных регионов в незаконном въезде в ЕС с 2021 года. Этот незаконный путь начинается в Белоруссии, огибает внешнюю границу ЕС и заканчивается в Польше.

Правительство Германии активно выступает за ужесточение мер по лучшей [защите границ], учитывая растущее число незаконных въездов через "белорусский маршрут". Несмотря на обвинения Польши и ЕС против Путина и Лукашенко, для Германии важно укрепить свои границы, чтобы предотвратить такие потоки нелегальных мигрантов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.
Федеральные земли Германии

В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

Многие предприятия продолжают проводить собеседования на предстоящий период обучения. Широкие возможности трудоустройства сохраняются в специализированных профессиях. Палаты предлагают руководство в принятии решений о выборе.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Оlaf Шольц, канцлер, аплодировал бременцам по случаю приобретения ими гражданства в местном...
Федеральные земли Германии

Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Недавно введённые regulations якобы упрощают процесс получения гражданства в Германии. Канцлер считает это изменение давно назревшим.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.
Федеральные земли Германии

Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

В полночь, взломщик проникает в пекарню, представляя собой паршивое деяние. Прибытие полиции fator к подавлению его, но они терпят неудачу.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Рядом с федеральным министром экономики Германии Робертом Габеком стоит Михаэль Отто, председатель...
Федеральные земли Германии

Хабек предполагает, что законодательство ЕС об ИИ обеспечивает защиту предприятий.

Министр экономики федерального правительства посетил предприятие торговли Отто в Гамбурге, выразив свои взгляды на искусственный интеллект.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.
Федеральные земли Германии

В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

Многие предприятия продолжают проводить собеседования на предстоящий период обучения. Широкие возможности трудоустройства сохраняются в специализированных профессиях. Палаты предлагают руководство в принятии решений о выборе.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Оlaf Шольц, канцлер, аплодировал бременцам по случаю приобретения ими гражданства в местном...
Федеральные земли Германии

Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Недавно введённые regulations якобы упрощают процесс получения гражданства в Германии. Канцлер считает это изменение давно назревшим.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания
Панорама

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания

Четверо людей, находящихся на психиатрическом лечении в Нижней Баварии, сбежали. Полиция усердно преследует многочисленные образцы вещественных доказательств, полученные от потенциальных свидетелей. На данный момент ведутся дискуссии о последствиях.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.
Федеральные земли Германии

Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

В полночь, взломщик проникает в пекарню, представляя собой паршивое деяние. Прибытие полиции fator к подавлению его, но они терпят неудачу.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно