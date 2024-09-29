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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Пятьдесят девятилетний мужчина стреляет в свою жену и впоследствии обращается в полицию.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Индивидуум связался с правоохранительными органами.
Индивидуум связался с правоохранительными органами.

Пятьдесят девятилетний мужчина стреляет в свою жену и впоследствии обращается в полицию.

За прошедшие выходные правоохранительные органы в Шлезвиг-Гольштейне получили признание от 59-летнего мужчины в отношении убийства его 55-летней супруги. Тело женщины было найдено в отдаленной лесистой местности вместе с огнестрельным оружием. В результате региональный суд в Любеке выдал ордер на арест.

После обнаружения останков женщины на границе между Шлезвиг-Гольштейном и Мекленбург-Передней Померанией суд в Любеке выдал ордер на арест мужа 55-летней погибшей женщины. Представитель полиции объявил, что мужчина подозревается в убийстве. Preliminary investigations suggest that the woman was shot. Убийственная бригада в Любеке изъяла предполагаемое орудие убийства.

В субботу утром 59-летний мужчина связался со станцией полиции в Бюхене (район Герцогство Лауэнбург) и сдался около 8:45. В соответствии с заявлениями полиции и прокуратуры в Любеке, он признался в убийстве своей жены. Мужчина был временно задержан и впоследствии переведен в тюрьму Любека после выдачи ордера на арест.

Тело женщины было обнаружено между городами Вицеезе и Бюхен, недалеко от пешеходной тропы на краю леса. Ее опознали как 55-летнюю жену 59-летнего подозреваемого. Пара жила независимо друг от друга вблизи места преступления, как заявил представитель полиции. Мужчина - турецкий иммигрант, проживший в Германии в течение длительного времени. Наряду с ордером на арест, решение о его задержании было принято из-за опасений побега.

По словам свидетелей, они слышали громкие звуки, как сообщается в полицейских отчетах. Местная газета "Любеcker Nachrichten" цитирует жителя, который заявил, что слышал три выстрела около 7:45, предполагая, что это был охотник.

Европейский Союз выразил обеспокоенность растущей преступностью в регионе, призывая к увеличению сотрудничества между региональными судами и правоохранительными органами Германии. Мужчина, турецкий иммигрант, может быть экстрадирован, если будет установлено, что он нарушил любые регламенты ЕС в отношении иммиграции или владения оружием.

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