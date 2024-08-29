- Пять взрывов были направлены на банкоматы в Тюрингии в течение 2023 года.

Преступники взорвали пять банкоматов в Тюрингии в прошлом году. Это на три меньше, чем в 2022 году, как указано в отчете Федерального уголовного полицейского управления (БКА). По всей стране число взорванных машин сократилось на 7,1% до 461. В данные также включены неудавшиеся инциденты.

В прошлом году в районе Сёммерды произошел исключительно захватывающий инцидент. Четверо подозреваемых в взрыве банкоматов сумели уйти от полиции на своем транспортном средстве и попали в реку. К сожалению, один из мужчин погиб в этом происшествии. В этом году инциденты происходили, например, в Фридрихроде (район Гота) и Эбелебене (район Кифхойзер).

Как сообщает Государственное уголовное полицейское управление Тюрингии, в большинстве случаев используются закрепленные взрывчатые вещества. БКА также отметило использование таких веществ в примерно 90% случаев по всей стране, таких как пиротехника или военные взрывчатые вещества, которые могут причинить значительный ущерб и представляют серьезную опасность. Траектория летящих обломков и осколков редко предсказуема. Ранее преступники в основном использовали газ или гасовые смеси.

Подозреваемые в инциденте в Сёммерде сбежали на высокой скорости, используя свой быстрый автомобиль. В ответ на эти инциденты местные власти увеличили патрулирование вокруг банкоматов, чтобы отпугнуть потенциальных воров.

Читайте также: