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Пять взрывов были направлены на банкоматы в Тюрингии в течение 2023 года.

В масштабах страны взрывы банкоматов в Тюрингии случаются редко. Тем не менее, когда происходят незаконныеactivities, это может стать опасным.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Часто взрывают банкоматы, как это произошло в 2022 году в Йене.
Часто взрывают банкоматы, как это произошло в 2022 году в Йене.

- Пять взрывов были направлены на банкоматы в Тюрингии в течение 2023 года.

Преступники взорвали пять банкоматов в Тюрингии в прошлом году. Это на три меньше, чем в 2022 году, как указано в отчете Федерального уголовного полицейского управления (БКА). По всей стране число взорванных машин сократилось на 7,1% до 461. В данные также включены неудавшиеся инциденты.

В прошлом году в районе Сёммерды произошел исключительно захватывающий инцидент. Четверо подозреваемых в взрыве банкоматов сумели уйти от полиции на своем транспортном средстве и попали в реку. К сожалению, один из мужчин погиб в этом происшествии. В этом году инциденты происходили, например, в Фридрихроде (район Гота) и Эбелебене (район Кифхойзер).

Как сообщает Государственное уголовное полицейское управление Тюрингии, в большинстве случаев используются закрепленные взрывчатые вещества. БКА также отметило использование таких веществ в примерно 90% случаев по всей стране, таких как пиротехника или военные взрывчатые вещества, которые могут причинить значительный ущерб и представляют серьезную опасность. Траектория летящих обломков и осколков редко предсказуема. Ранее преступники в основном использовали газ или гасовые смеси.

Подозреваемые в инциденте в Сёммерде сбежали на высокой скорости, используя свой быстрый автомобиль. В ответ на эти инциденты местные власти увеличили патрулирование вокруг банкоматов, чтобы отпугнуть потенциальных воров.

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