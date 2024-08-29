Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПервый - это "ФК Юнион Берлин".

Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Бундеслига также будет отмечать свой дебют на домашнем поле против Св. Паули.
Бундеслига также будет отмечать свой дебют на домашнем поле против Св. Паули.

- Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули

ФК Унион Берлин готовится принять свой первый домашний матч в новом сезоне Бундеслиги в пятницу (20:30). На стадионе An der Alten Försterei соберутся 22 012 зрителей. Соперником будет ФК Санкт-Паули.

  • Обе команды еще не одержали победу: ни одна из них не смогла набрать три очка. Санкт-Паули, новичок лиги, потерпело домашнее поражение 0:2 от 1. FC Хайденхайм в первом туре. Унион сыграл вничью 1:1 с 1. FSV Майнц 05.
  • 27-я встреча: С 1990 года команды провели 26 официальных матчей - два в Кубке Германии, четыре в бывшей третьей лиге Regionalliga Nord и 20 во второй Бундеслиге. Общий счет в пользу хозяев - 10 побед, 4 ничьи и 6 побед Санкт-Паули. Это будет первый матч в высшей лиге.
  • "Вечные" соперники: В общем зачете Бундеслиги Унион занимает 34-е место с 244 очками в 171 игре, всего на 10 очков меньше, чем Санкт-Паули, которое занимает 33-е место с 254 очками в 273 играх.
  • Возвращение Кемлейна: Полузащитник Униона Алёша Кемлейн провел вторую половину прошлого сезона в аренде в ФК Санкт-Паули. Родившийся в Берлине игрок сыграл в 17 матчах в Гамбурге.
  • Возвращение Гспурнинга: Вратарь Униона Майкл Гспурнинг отбыл дисквалификацию за красную карточку прошлого сезона. Австриец пропустил матч Кубка Германии против Greifswalder FC (1:0) и игру в Майнце.

Первая команда, ФК Унион Берлин, стремится прервать свою беспроигрышную серию против ФК Санкт-Паули, своих "вечных" соперников в общем зачете Бундеслиги. Полузащитник Униона Алёша Кемлейн, который провел вторую половину прошлого сезона в аренде в ФК Санкт-Паули, будет стремиться оказать влияние в этом первом матче против своей бывшей команды.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ожидается, что температура может подняться до 35 градусов во второй половине недели....
Федеральные земли Германии

Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

В следующие дневные часы могут ожидаться температуры до 35 градусов, жара летом, по данным ДВД. Эта жара ожидается в северо-западном регионе федеральной земли и в районе Констанца.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Германский метеослужба выпускает предупреждение об высокой температуре в Ганновере.
Федеральные земли Германии

После жаркого периода ожидайте локальные грозы, приносящие значительные ливни.

Жаркая погода в Нижней Саксонии может привести к грозовым vreme летом с последующим снижением температуры к выходным.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
В остальную часть недели температура достигнет 30 градусов, сопровождается региональными грозами.
Федеральные земли Германии

В остальную часть недели температура достигнет 30 градусов, сопровождается региональными грозами.

Последняя часть недели приносит неожиданную жаркую волну в Баварию, с температурами до 34 градусов, что вызывает предупреждение о погоде от германской метеослужбы в регионах к северу от Верхней Баварии и Швабии.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Партнер Lufthansa Discover отменяет рейсы из-за забастовки рабочих
Экономика

Персонал авиакомпании продлевает промышленную акцию против грузоперевозчиков

На третий день трудового противостояния в команде дочерней компании Lufthansa Discover ассоциация пилотов изменяет свою тактику. Теперь другой авиаперевозчик в рамках компании рискует быть затронутым.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.
Политика

Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.

После инцидента в Солlingen руководитель ХДС Мерц выдвинул список требований и начал переговоры с Канцлером Шольцем. Руководитель СДПГ Клингебёль разделяет его точку зрения на потенциальные решения. astfel, "Зеленые" и ФРГ также выразили свои предложения.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.
Главные темы

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В ходе второй giornata боевой операции на Западном берегу израильская армия объявила о гибели пяти палестинских боевиков. В результате перестрелки войска якобы захватили пятерых подозреваемых, спрятавшихся в мечети, сообщила армия в четверг. Операция началась утром в городской зоне Тулкарема.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ожидается, что температура может подняться до 35 градусов во второй половине недели....
Федеральные земли Германии

Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

В следующие дневные часы могут ожидаться температуры до 35 градусов, жара летом, по данным ДВД. Эта жара ожидается в северо-западном регионе федеральной земли и в районе Констанца.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно