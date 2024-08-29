- Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули

ФК Унион Берлин готовится принять свой первый домашний матч в новом сезоне Бундеслиги в пятницу (20:30). На стадионе An der Alten Försterei соберутся 22 012 зрителей. Соперником будет ФК Санкт-Паули.

Обе команды еще не одержали победу: ни одна из них не смогла набрать три очка. Санкт-Паули , новичок лиги, потерпело домашнее поражение 0:2 от 1. FC Хайденхайм в первом туре. Унион сыграл вничью 1:1 с 1. FSV Майнц 05.

, новичок лиги, потерпело домашнее поражение 0:2 от 1. FC Хайденхайм в первом туре. Унион сыграл вничью 1:1 с 1. FSV Майнц 05. 27-я встреча: С 1990 года команды провели 26 официальных матчей - два в Кубке Германии, четыре в бывшей третьей лиге Regionalliga Nord и 20 во второй Бундеслиге. Общий счет в пользу хозяев - 10 побед, 4 ничьи и 6 побед Санкт-Паули. Это будет первый матч в высшей лиге.

"Вечные" соперники: В общем зачете Бундеслиги Унион занимает 34-е место с 244 очками в 171 игре, всего на 10 очков меньше, чем Санкт-Паули, которое занимает 33-е место с 254 очками в 273 играх.

Возвращение Кемлейна: Полузащитник Униона Алёша Кемлейн провел вторую половину прошлого сезона в аренде в ФК Санкт-Паули . Родившийся в Берлине игрок сыграл в 17 матчах в Гамбурге.

. Родившийся в Берлине игрок сыграл в 17 матчах в Гамбурге. Возвращение Гспурнинга: Вратарь Униона Майкл Гспурнинг отбыл дисквалификацию за красную карточку прошлого сезона. Австриец пропустил матч Кубка Германии против Greifswalder FC (1:0) и игру в Майнце.

Первая команда, ФК Унион Берлин, стремится прервать свою беспроигрышную серию против ФК Санкт-Паули, своих "вечных" соперников в общем зачете Бундеслиги. Полузащитник Униона Алёша Кемлейн, который провел вторую половину прошлого сезона в аренде в ФК Санкт-Паули, будет стремиться оказать влияние в этом первом матче против своей бывшей команды.

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