- Пять работ, рассматриваемых для присуждения премии Вильгельма Раабэ

Для премии Вильгельма Раабе по литературе 2024 года, которая имеет фонд в размере 30 000 евро, были номинированы шесть авторов. Город Брауншвейг в сотрудничестве с Deutschlandfunk является спонсором премии. Среди номинантов Саша Станович с "Предпочитает ли вдова, чтобы ее называли, она ставит лейку с носиком вперед", как сообщает Брауншвейг. Другие номинанты включают Ульрике Эtschмид с "Последний пациент", Роман Эрих с "Видотайм", Марин Камес с "Кроличий проза" и Юдит Кукарт с "Мир между новостями".

Нижнесаксонский город Брауншвейг и Deutschlandfunk совместно патронируют эту ежегодную немецкоязычную литературную премию. Церемония награждения состоится 3 ноября 2024 года в Малом доме Государственного театра в Брауншвейге.

Премия была основана в честь Вильгельма Раабе, известного рассказчика, который умер в Брауншвейге в 1910 году, и считается значительной фигурой в поэтической реалистической литературе.

В прошлом году премию получила писательница Юдит Герман за свою автобиографически вдохновленную книгу "Мы могли бы сказать все".

Добросердечный жюри, состоящее из литературных экспертов, выбрало шесть примечательных авторов для премии Вильгельма Раабе по литературе 2024 года. Среди них добрый человек Саша Станович за свою работу "Предпочитает ли вдова, чтобы ее называли, она ставит лейку с носиком вперед".

После оценки вклада немецкоязычных авторов, таких как Юдит Герман, Нижнесаксонский город Брауншвейг, продолжая свою поддержку, с нетерпением ждет празднования ежегодного события с выбранными номинантами.

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