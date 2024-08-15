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ОбществоНовостиГолливуд

Пять обвинений, связанных со смертью Мэтью Перри.

 and  Vladimir Milov
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Мэттью Пэри умер в возрасте 54 лет.
Мэттью Пэри умер в возрасте 54 лет.

Пять обвинений, связанных со смертью Мэтью Перри.

Американские власти расследуют смерть американского актераMatthew Perry уже почти десять месяцев. Они изучают, как звезда "Друзей" получил кеттамин, который в конечном итоге привел к его смерти. Сейчас, согласно сообщениям, они делают значительный прогресс.

После летального исхода, связанного с наркотиками, "звезды Друзей" Matthew Perry, окружной прокурор Лос-Анджелеса предъявил обвинения пяти лицам. Расследование выявило "обширную криминальную подпольную сеть, ответственную за распределение больших количеств кеттамина для мистера Перри и других", - сказал прокурор Мартин Эстрада на пресс-конференции.

Эта сеть включала помощника Перри, посредников, двух врачей и основной источник наркотиков, известный как "Королева кеттамина", добавил Эстрада. "Подозреваемые эксплуатировали зависимость мистера Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что поступают неправильно. Они знали, что ставят мистера Перри в большую опасность - но они продолжали это делать".

Ранее американские СМИ сообщали об арестах в связи со смертью Перри. Этот прорыв произошел более семи месяцев после его смерти. Полиция сосредоточилась на том, как 54-летний актер получил анестетик кеттамин, который был найден в его крови в чрезвычайно высоких количествах во время смерти.

Перри умер от передозировки кеттамином

Перри нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе в прошлом октябре. Актер ранее публично говорил о своих проблемах с зависимостью, в том числе от алкоголя и наркотиков, и писал об этом в своей книге "Друзья, любовники и большая страшная вещь", опубликованной в прошлом году.

Расследование бюро медицинского эксперта округа Лос-Анджелес в декабре показало, что Перри умер от последствий кеттамина. Вкладом также стали утопление, сердечное заболевание и последствия лекарства, используемого для лечения зависимости от опиоидов.

Кеттамин используется врачами в качестве анестетика и для лечения депрессии. Он также торгуется на черном рынке из-за своих седативных и галлюциногенных эффектов.

Согласно сообщениям СМИ, Перри проходил кеттаминовую терапию для лечения депрессии и тревоги. Однако последняя сессия перед его смертью была больше чем за неделю до этого, поэтому кеттамин в его теле во время смерти не мог поступить из этой терапии, согласно бюро медицинского эксперта.

В 1990-х годах Перри стал знаменитым благодаря своей роли саркастичного Чендлера Бинга в глобально популярном телесериале "Друзья". В своей книге, опубликованной в прошлом году, Перри писал, что боролся с зависимостью от наркотиков и алкоголя в течение многих лет. Он потратил более девяти миллионов долларов на 65 посещений реабилитационных центров.

По сообщениям, голливудские власти заинтересованы в роли "Королевы кеттамина" в распределении вещества Matthew Perry. Расследования смерти Перри привели к предъявлению обвинений пяти лицам, в том числе помощнику Перри, которые, как считается, эксплуатировали его зависимость, чтобы обогатиться.

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