Пять игроков в лакросс из Университета Тафтса продолжают госпитализацию после интенсивного тренировочного сеанса, вдохновленного SEAL.

16 сентября тренировку провел бывший студент Туфта, недавно завершивший программу подготовки BUD/S для морских котиков, как заявил Патрик Коллинз, директор по связям с общественностью университета.

Наши мысли с спортсменами и их семьями, и мы желаем им быстрого выздоровления под присмотром местных медицинских работников, добавил Коллинз, сообщив, что 12 студентов были диагностированы с проблемой, из которых 5 все еще находятся в больнице.

Рхабдомиолиз - редкое и потенциально смертельное заболевание, которое возникает, когда мышцы разрушаются или даже распадаются после интенсивной тренировки, согласно Клинике Кливленда.

Разрушенные волокна мышц могут содержать значительные количества элементов, таких как калий и фосфат, которые могут попасть в кровоток, вызывая осложнения с почками, отмечает Клиника Кливленда.

"Наиболее распространенные симптомы включают стойкую мышечную скованность и дискомфорт, а также слабость", - сказал доктор Шрути Гупта в интервью CNN affiliate WCVB, дальнейшим объясняя заболевание. "Такие случаи обычно встречаются в изоляции, что делает их возникновение среди спортсменов еще более загадочным".

После тренировки и госпитализации Университет Тафтс отложил командные тренировки и назначил внешнего независимого расследователя для изучения обстоятельств.

"Мы не можем раскрыть дополнительную информацию до завершения расследования", - сказал Коллинз.

Спортсмены получают специализированный уход для поддержки их выздоровления, сосредоточенный на восстановлении здоровья после осложнений. Из-за серьезности рхабдомиолиза важно, чтобы пострадавшие individuals тщательно следили за функцией почек в процессе выздоровления.

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