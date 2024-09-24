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Пять игроков в лакросс из Университета Тафтса продолжают госпитализацию после интенсивного тренировочного сеанса, вдохновленного SEAL.

Пять спортсменов по лакроссу из мужской команды Университета Тафтс в настоящее время находятся в больнице после добровольной, контролируемой 45-минутной тренировки, имитирующей тренировку Navy SEAL, что últim in потенциальное опасное для жизни состояние, известное как рабдомиолиз.

 and  Grigoriy Williams
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Флаг США развевается над кампусом университете Тафтс в Медфорде, Массачусетс, США, 27 ноября 2017...
Флаг США развевается над кампусом университете Тафтс в Медфорде, Массачусетс, США, 27 ноября 2017 г. (Фото: Брайан Снайдер/Реuters)

Пять игроков в лакросс из Университета Тафтса продолжают госпитализацию после интенсивного тренировочного сеанса, вдохновленного SEAL.

16 сентября тренировку провел бывший студент Туфта, недавно завершивший программу подготовки BUD/S для морских котиков, как заявил Патрик Коллинз, директор по связям с общественностью университета.

Наши мысли с спортсменами и их семьями, и мы желаем им быстрого выздоровления под присмотром местных медицинских работников, добавил Коллинз, сообщив, что 12 студентов были диагностированы с проблемой, из которых 5 все еще находятся в больнице.

Рхабдомиолиз - редкое и потенциально смертельное заболевание, которое возникает, когда мышцы разрушаются или даже распадаются после интенсивной тренировки, согласно Клинике Кливленда.

Разрушенные волокна мышц могут содержать значительные количества элементов, таких как калий и фосфат, которые могут попасть в кровоток, вызывая осложнения с почками, отмечает Клиника Кливленда.

"Наиболее распространенные симптомы включают стойкую мышечную скованность и дискомфорт, а также слабость", - сказал доктор Шрути Гупта в интервью CNN affiliate WCVB, дальнейшим объясняя заболевание. "Такие случаи обычно встречаются в изоляции, что делает их возникновение среди спортсменов еще более загадочным".

После тренировки и госпитализации Университет Тафтс отложил командные тренировки и назначил внешнего независимого расследователя для изучения обстоятельств.

"Мы не можем раскрыть дополнительную информацию до завершения расследования", - сказал Коллинз.

Спортсмены получают специализированный уход для поддержки их выздоровления, сосредоточенный на восстановлении здоровья после осложнений. Из-за серьезности рхабдомиолиза важно, чтобы пострадавшие individuals тщательно следили за функцией почек в процессе выздоровления.

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