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Пять эльфов сохранены, один повернулся:

 and  James Williams
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Пять эльфов сохранены, один повернулся:

Ajax Amsterdam пробивается в плей-офф Лиги Европы - и каким образом! В исторической серии пенальти голкипер Ремко Пасвеер становится героем. Решение против "Панатинаикоса" Афин было принято только после 34-го пенальти. Такого в истории УЕФА еще не случалось.

34 пенальти, 25 минут напряженной борьбы - и лучший конец для "Аякса" Амстердам: голландский футбольный рекордсмен пробился в плей-офф Лиги Европы в исторической серии пенальти. Команда тренера Франческо Фариоли обыграла "Панатинаикос" Афин со счетом 13:12 в серии пенальти в третьем квалификационном раунде, при этом 34 попытки стали новым рекордом для турнира УЕФА.

Героем матча стал 40-летний голкипер "Аякса" Ремко Пасвеер, отразивший пять пенальти и реализовавший один сам. "Это было невероятно", - сказал Фариоли: "Дух и преданность команды были велики. Мы не можем сказать, что игроки не выложились на полную". Было трудно, "дойти до серии пенальти после такой игры", сказал итальянский тренер: "Это заняло немного больше времени, но мы сделали еще один важный шаг".

Матч был настоящим триллером: после 90 минут счет был 1:0 в пользу греческих гостей, а "Аякс" выиграл домашнюю игру неделей ранее со счетом 1:0. Бразилец Тете забил гол за Афины в Added time. Когда был пробит 30-й пенальти, Филипп Младенович из Афин не забил. THEN Brian Brobbey had the chance to decide the game, but he missed again. He had already missed the "match ball" at 4:4. Then Tonny Vilhena failed, before youngster Anton Gaaei kept his nerve. In the next round, Ajax will face Polish team Jagiellonia Bialystok.

Напряженный матч против "Панатинаикоса" Афин отправил футбольный турнир "Аякса" Амстердам в захватывающую серию пенальти, где голкипер Ремко Пасвеер продемонстрировал свои исключительные навыки. С пятью отбитыми пенальти и одним забитым Пасвеер сыграл ключевую роль в победе "Аякса" Амстердам в футбольном турнире.

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