Ajax Amsterdam пробивается в плей-офф Лиги Европы - и каким образом! В исторической серии пенальти голкипер Ремко Пасвеер становится героем. Решение против "Панатинаикоса" Афин было принято только после 34-го пенальти. Такого в истории УЕФА еще не случалось.

34 пенальти, 25 минут напряженной борьбы - и лучший конец для "Аякса" Амстердам: голландский футбольный рекордсмен пробился в плей-офф Лиги Европы в исторической серии пенальти. Команда тренера Франческо Фариоли обыграла "Панатинаикос" Афин со счетом 13:12 в серии пенальти в третьем квалификационном раунде, при этом 34 попытки стали новым рекордом для турнира УЕФА.

Героем матча стал 40-летний голкипер "Аякса" Ремко Пасвеер, отразивший пять пенальти и реализовавший один сам. "Это было невероятно", - сказал Фариоли: "Дух и преданность команды были велики. Мы не можем сказать, что игроки не выложились на полную". Было трудно, "дойти до серии пенальти после такой игры", сказал итальянский тренер: "Это заняло немного больше времени, но мы сделали еще один важный шаг".

Матч был настоящим триллером: после 90 минут счет был 1:0 в пользу греческих гостей, а "Аякс" выиграл домашнюю игру неделей ранее со счетом 1:0. Бразилец Тете забил гол за Афины в

