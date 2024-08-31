- Пять человек, среди которых несовершеннолетние, получили травмы в результате дорожного столкновения.

В результате леденящего душу ДТП в районе Майн-Кинциг пять человек получили травмы. По словам полиции, это столкновение произошло из-за лобового столкновения двух автомобилей.

Эта трагическая авария произошла около полудня на государственной дороге 3008. 29-летний водитель, причины которого еще предстоит установить, съехал с дороги недалеко от Шёнек-Килианштадтена и столкнулся лоб в лоб с встречным автомобилем. В результате 34-летняя водитель второго автомобиля и двое ее малолетних детей, 1 и 7 лет, получили серьезные травмы.

Один-летний ребенок получил серьезную травму головы и был эвакуирован вертолетом в больницу. Семилетний мальчик был доставлен в больницу на скорой помощи из-за множественных переломов ног. Водитель и его 26-летний пассажир также были доставлены в ближайшие больницы, оба подозреваются на внутреннее кровотечение и множественные травмы.

Эксперт был вызван для установления хронологии событий, и оба автомобиля, сильно поврежденные, были изъяты. Общая сумма ущерба оценивается в 50 000 евро. Дорога была закрыта для движения с полудня до примерно 16:45.

Леденящее душу ДТП произошло вдоль государственной дороги 3008 в районе Майн-Кинциг. Столкновение двух автомобилей произошло недалеко от Шёнек-Килианштадтена, который находится в районе Майн-Кинциг.

Читайте также: