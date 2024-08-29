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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Пять человек пострадали в результате пожара, охватившего многоэтажный жилой комплекс.

Вечером в жилом здании в Вitudeхузене произошел пожар, в результате которого пострадал ребенок четырех лет.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
В районе Вера-Майснер в результате пожара в многоквартирном доме погиб четырёхлетний ребёнок.
В районе Вера-Майснер в результате пожара в многоквартирном доме погиб четырёхлетний ребёнок.

- Пять человек пострадали в результате пожара, охватившего многоэтажный жилой комплекс.

Пять человек пострадали в результате пожара в жилом комплексе в районе Верра-Майсснер. В их числе ребенок четырех лет, трое мужчин и женщина, все они отравились угарным газом. Всех госпитализировали для лечения. Причина пожара, вспыхнувшего прошлым вечером в среду, пока не установлена. Пожар причинил ущерб на сумму около 80 000 евро.

Жилой комплекс, где произошел инцидент, находится в Гессене. Несмотря на то, что они были из разных частей Гессена, все обратились за медицинской помощью после происшествия.

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