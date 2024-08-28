Несчастный случай в регионе Алльгой - Пять человек получили ранения в результате аварии, в которой участвовали два автомобиля.

В результате несчастного случая с участием повозки в Обералльгау пострадали пять человек, трое из которых получили серьезные травмы. По данным правоохранительных органов, автомобиль столкнулся с задней частью повозки на близлежащей дороге недалеко от Именштадта. Точная причина инцидента остается неизвестной.

Из четырех пассажиров, находившихся в повозке, трое получили серьезные травмы, а один - легкие. Водитель автомобиля также получил незначительные ранения. К сожалению, лошадь, запряженная в повозку, тоже пострадала. На место происшествия были оперативно направлены службы экстренной помощи, и были задействованы вертолеты скорой помощи. Дорога была временно закрыта для управления ситуацией.

Трое пострадавших с серьезными травмами в результате аварии с повозкой были доставлены в больницу для немедленного лечения. Как правило, такие аварии могут привести к длительным расследованиям для определения точной причины.

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