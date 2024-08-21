- Пять человек обнаружены в затопленном судне.

Следуя за крушением роскошной яхты "Вероятность", затонувшей у берегов Сицилии, шансы на выживших практически отсутствуют. В среду водолазы обнаружили останки пяти из шести пропавших без вести людей, погребённых на глубине около 50 метров внутри корпуса судна. Среди них, по-видимому, был Майкл Линч (59), британский миллиардер, планировавший отметить свою судебную победу морским путешествием, и его 18-летняя дочь Ханна.

Кроме того, предполагается, что на борту затонувшей яхты в предыдущий вечер находился ещё один человек. Первой жертвой крушения стал повар судна, найденный плавающим в воде в понедельник. В результате, подтверждено шесть смертельных случаев. Власти изначально хранили молчание о личности жертв. К счастью, 15 человек удалось спастись после катастрофы, произошедшей всего в полумиле (около 900 метров) от берега в понедельник.

Последовательность событий остаётся неясной. Капитан "Вероятности", который сейчас находится в больнице, был допрошен итальянской полицией в течение нескольких часов. По словам представителей полиции, "мы этого не ожидали", хотя некоторые сомневаются в этом утверждении.

Поиски жертв осложняются тем, что затонувшее судно лежит на дне под неудобным углом. Во вторник специализированные водолазы пожарной службы смогли обследовать некоторые области под мостиком, а затем проникнуть в каюты пассажиров на нижней палубе. Также был задействован подводный робот.

Яхта "Вероятность", длиной 56 метров, затонула ранним утром в понедельник во время сильного шторма возле порта Портичелло, недалеко от столицы острова Палермо - всего за 60 секунд. Эксперты все ещё пытаются понять, как такое быстрое погружение могло произойти. Возможные теории включают открытый люк, позволивший огромной волне проникнуть внутрь, или неверное управление автопилотом, которое заставило судно резать воду с неблагоприятной осадкой.

"Вероятность", отметившая своё 15-летие в 2020 году, подверглась значительной реконструкции. На яхте был установлен механизм, который мог значительно снизить её осадку: под обычными условиями плавания её киль был почти десять метров, но при полностью выдвинутом подруливающем устройстве она могла противодействовать силам, создаваемым 75-метровым мачтой. Однако осадка могла быть уменьшена до примерно четырёх метров - например, для прохождения через узкие гавани.

Британская пресса часто называет Майкла Линча "британским Биллом Гейтсом". Технологический магнат продал свою компанию Autonomy американскому концерну Hewlett-Packard в 2011 году за 11 миллиардов долларов (ныне €9,94 миллиарда) - одно из самых громких фиаско слияний в Силиконовой долине.

Линча и его покойного финансового директора, Стива Чемберлена, обвиняли в сокрытии истинного финансового положения компании от HP. Однако жюри в Сан-Франциско оправдало обоих.

Итальянская радиовещательная компания Rai сообщила об инциденте с "Вероятностью", осветив крушение и последующие поиски выживших. Из-за большого международного интереса к истории многие мировые СМИ, в том числе Rai, освещали эту историю.

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