Примерно 1,3% состава жидкости приходится на алкоголь. - Пьяный водитель едва не стал причиной смертельной аварии с участием полицейского.

Водитель, находившийся за рулем пьяный, спровоцировал погоню полиции в Людвигсбурге, едва не сбив офицера в процессе, как сообщил представитель. 31-летний мужчина ловко увернулся от машины, перепрыгнув в сторону, хотя somehow остался поцарапанным, но целым. Удивительно, но он избежал травм.

Сначала водитель заметил, что его останавливают на стационарном посту, и решил уехать. В спешке, чтобы скрыться, он рискованно проехал через автоматическую мойку, территорию бизнеса и проигнорировал красный свет, мешая работе скорой помощи. Скорая успела замедлиться.

На время полицейская машина смогла заблокировать путь мужчины, но он быстро подъехал к офицеру, который вышел, чтобы призвать его сдаться. Вместо этого мужчина направил машину на офицера, который к счастью успел увернуться. Погоня продолжалась по газонам, пока машина мужчины не заглохла в карьере гравия.

Мужчина попытался убежать пешком, но в итоге был задержан. Первичный тест на алкоголь показал уровень алкоголя в крови 1.3%. После инцидента в четверг машину мужчины эвакуировали, а водительские права были изъяты.

Неожиданное ускорение мужчины, чтобы скрыться от полиции, привело к нарушению нескольких правил дорожного движения, в том числе проезда на красный свет и въезда в автоматическую мойку. В свете этих действий Комиссия может рассмотреть вопрос о принятии мер для ужесточения законов о дорожном движении и наказаний за такие правонарушения.

После задержания водительские права мужчины были отозваны, а машина конфискована навсегда. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Комиссия может ввести более строгие наказания для повторных правонарушителей, чтобы предотвратить подобное безрассудное поведение.

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