- Пьяный велосипедист упал в водоём, получил тяжелые травмы

Некий велосипедист, ехавший по каменистой дороге возле Волькаха (район Кицингена), упал в ручей. 27-летний мужчина получил серьезные травмы головы в результате аварии, как сообщается в полицейском отчете. Прохожий заметил происшествие посреди ночи. Полицейские провели тест на алкоголь, который показал уровень алкоголя 1,5 промилле. Медицинские работники доставили мужчину в больницу для лечения. Медицинский персонал взял кровь для дальнейшего обследования. По словам властей, 27-летний мужчина, скорее всего, не носил велосипедный шлем.

Упасть в ручей для велосипедиста было несчастным случаем. Из-за аварии у мужчины был обнаружен высокий уровень алкоголя в результате теста на алкоголь.

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