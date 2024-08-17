Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНесчастный случай

Пьяный велосипедист упал в водоём, получил тяжелые травмы

В утренние часы пьяный человек попал в ДТП с велосипедом в районе Киццингена. Срочные службы перевезли пострадавшего в больницу для оказания медицинской помощи.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
В результате ночного велопрогулки с вышедшим из-под контроля велосипедистом последовали тяжёлые...
В результате ночного велопрогулки с вышедшим из-под контроля велосипедистом последовали тяжёлые травмы.

- Пьяный велосипедист упал в водоём, получил тяжелые травмы

Некий велосипедист, ехавший по каменистой дороге возле Волькаха (район Кицингена), упал в ручей. 27-летний мужчина получил серьезные травмы головы в результате аварии, как сообщается в полицейском отчете. Прохожий заметил происшествие посреди ночи. Полицейские провели тест на алкоголь, который показал уровень алкоголя 1,5 промилле. Медицинские работники доставили мужчину в больницу для лечения. Медицинский персонал взял кровь для дальнейшего обследования. По словам властей, 27-летний мужчина, скорее всего, не носил велосипедный шлем.

Упасть в ручей для велосипедиста было несчастным случаем. Из-за аварии у мужчины был обнаружен высокий уровень алкоголя в результате теста на алкоголь.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пропущенные Олимпийские игры: Мюллер/Тиллманн завоевали титул чемпиона Европы
Федеральные земли Германии

Пропущенные Олимпийские игры: Мюллер/Тиллманн завоевали титул чемпиона Европы

На Олимпийских играх в Париже Свеня Мюллер и Цинджао Тилльманн рискуют вылететь в 1/16 финала. Спустя примерно две недели они демонстрируют непобедимую серию на Чемпионате Европы.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Встреча за Суперкубок Ливеркузена и Штутгарта отметила триумфальный старт их сезонов.
Федеральные земли Германии

Небесный конфликт в Суперкубке: "Бавария" одержала победу за победу

В прошлом сезоне, Леверкузен задавал стандарт. Чтобы претендовать на первый титул нынешнего сезона, действующему dual-чемпиону потребовалось сделать значительное усилие. Решающий вердикт был вынесен после послематчевых пенальти.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
" Байер Леверкузен " одержал победу над " Штутгарт " в Суперкубке
Федеральные земли Германии

" Байер Леверкузен " одержал победу над " Штутгарт " в Суперкубке

В дебютном титульном матче нынешнего сезона победителем становится Байер Леверкузен. Штутгарт терпит поражение в финале Суперкубка, уступив по пенальти.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Ганновер 96" испытывает разочарование в своем путешествии в третьем дивизионе, когда они сталкиваются с "Арминией Билефельд".
Федеральные земли Германии

"Ганновер 96" испытывает разочарование в своем путешествии в третьем дивизионе, когда они сталкиваются с "Арминией Билефельд".

Ганновер 96 терпит ранний вылет в Кубке после двух начальных поражений в первом тайме. Два бывших игрока Ганновера мешают команде низшего дивизиона. Бывший интернационал допускает ошибку.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.
Панорама

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

Не менее 1000 человек якобы приняли участие в палестинской акции протеста, в то время как около 400 сотрудников правопорядка присутствовали. Сборы не были совсем мирными.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету
Политика

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Германия играет жизненно важную роль в украинской борьбе против России. Согласно статье в новостях, возникли опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи. Посол Украины предупреждает.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно