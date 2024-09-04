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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию

В отсутствие пива, путник на рейсе из Лондона на греческий остров Кос приходит в ярость. Рейс требует технической посадки в Мюнхене из-за вспышки гнева.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

- Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию

На живописном курорте Кос, британский турист попал в камеру предварительного заключения в аэропорту Мюнхена. 36-летний мужчина вызвал хаос на борту самолета после того, как экипаж отказался предоставить ему дополнительные напитки, что привело к вынужденной посадке.

По словам правоохранительных органов, мужчина преследовал членов экипажа по проходу самолета, неоднократно требуя алкоголь. Затем он ударил одну из женщин по затылку и швырнул свою шапку в другую. После того, как женщины связались с пилотом через бортовое телефоны, мужчина якобы пытался вырвать устройство из держателя. Другие пассажиры вмешались.

Когда мужчина отказался покинуть самолет в аэропорту Мюнхена, полицейским пришлось силой вывести его и поместить в камеру предварительного заключения, где он продолжал сопротивляться.

Мужчина сейчас обвиняется в нападении, повреждении имущества и воспрепятствовании деятельности правоохранительных органов. Во время инцидента пострадали полицейский и стюардесса. После того, как мужчина протрезвел, его освободили.

Несмотря на то, что поведение мужчины привело к его аресту в Мюнхене, власти решили отправить его домой в Баварию для дальнейшего разбирательства. Несмотря на инцидент, который вызвал беспокойство на борту, большинство других пассажиров продолжили свой отдых в красивых местах Баварии.

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