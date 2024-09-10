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Pharrell's Joopiter торгует ценными предметами, принадлежащими к-поп сенсации G-Dragon

Аукцион представляет многочисленные владения Г-dragona, страстного поклонника искусства, дизайна и моды, в том числе произведения, созданные и сшитые им лично.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 3 минут

Pharrell's Joopiter торгует ценными предметами, принадлежащими к-поп сенсации G-Dragon

Мероприятие предлагает многочисленные предметы, принадлежащие Г-Дракону, известному своей страстью к искусству, дизайну и моде, которые в настоящее время выставлены на продажу. В их числе вещи, созданные и персонализированные им самим, такие как многоцветный меховой плащ, который он носил во время туров, кроссовки, украшенные кристаллами Swarovski, и портреты Фриды Кало и Сальвадора Дали, которые он нарисовал.

Аукционный дом Joopiter, возглавляемый Уильямсом, проводит онлайн-аукцион и сопутствующую выставку в Музее Дaelim в Сеуле. В мероприятии принимают участие многоцветный меховой плащ, который Г-Дракон носил во время выступлений, пара кроссовок, украшенных кристаллами Swarovski, и картины, которые Г-Дракон нарисовал Фриды Кало и Сальвадора Дали.

"Теперь у его поклонников и тех, кто ценит его работу, есть возможность приобрести эти личные вещи", - объяснил Уильямс CNN в Сеуле. "Мне нравится идея, что он делится своей частной коллекцией с миром".

Г-Дракон, настоящее имя которого Квон Джи-йонг, стал знаменитым как лидер K-pop-группы Big Bang. Известный своим уникальным стилем, он стал первым азиатским мужчиной-глобальным послом Chanel в 2016 году и запустил свою собственную линию моды, Peaceminusone.

С момента основания "цифрового первого" аукционного дома Joopiter в 2022 году он сотрудничал со многими знаменитостями. Однако расставание с дорогими вещами может быть сложным.

"Память и вещи имеют большой вес, и это не только потому, что вы их обладаете, но иногда вес памяти обладает вами", - говорит Уильямс.

Коллекционеры роскоши претерпели трансформацию, по словам Фarzystа. Во время интервью с CNN Майк Васили на севере Кореи, в то время как он курировал продажу ценных вещей GDragon, Ф määräll заметил, что сейчас эта новая эпоха коллекционеров часто увидит их прогуливающихся в Yeezys.

Часто представляя нетипичные лоты, такие как шлем для фехтования китайского певца Джексона Вана и школьную куртку для выпускников Уильямса, Joopiter стремится бросить вызов традиционным представлениям о коллекционировании и привлечь более молодых покупателей.

"В 1990-х годах традиционный и институциональный аукционный дом, потребитель и пространства могли восприниматься как немного старомодные", - сказал Уильямс, добавив, что пространство эволюционировало от "узкого мира" к более широким вкусам.

"Теперь коллекционер, участвующий в аукционах, гораздо больше интересуется культурой и субкультурами".

На выставке глобальный директор продаж Joopiter Кейтлин Донован посоветовала начинающим коллекционерам "собирать то, что вы любите".

"Начните с инвестирования в что-то доступное и начните строить свою коллекцию", - сказала она. "Неправильный подход - стремиться стать коллекционером, что может привести к сожалению".

"Сосредоточьтесь на накоплении воспоминаний и вещей, которые приносят радость в вашу жизнь", - продолжила она, ссылаясь на первый аукцион Joopiter, который принес более 5 миллионов долларов продаж. "Эти вещи были значительными потому, что они представляли определенный момент во времени, а не потому, что они были предназначены для продажи позже".

Онлайн-аукцион "Ничего, кроме 'G' Thang: Искусство и архив Г-Дракона" продлится до 10 сентября.

"Люксовый многоцветный меховой плащ и кроссовки, инкрустированные кристаллами Swarovski, которые выставлены на продажу на аукционе, являются яркими примерами уникального стиля Г-Дракона и его страсти к искусству и моде".

"Сотрудничество Joopiter с Г-Драконом демонстрирует их общую веру в то, что уникальные и стильные вещи должны быть доступны более широкой аудитории, воплощая миссию аукционного дома бросить вызов традиционным методам коллекционирования".

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