- PFAS обнаружены в более чем половине кормов для животных

Пер- и полифторорганические вещества (ПФОК), часто называемые "химическими веществами навсегда", были обнаружены в более чем половине образцов пищевых продуктов животного происхождения, протестированных в Саксонии в 2023 году. "Это не специфическая проблема Саксонии, а скорее европейская тенденция", - сказал Йенс Альбрехт, президент Саксонского государственного института здравоохранения (ЛУА), представляя годовой отчет ЛУА в Дрездене в среду.

Однако во всех случаях уровни были ниже предела ЕС. "Так что нет причин для беспокойства", - добавил Альбрехт. В общей сложности ЛУА протестировал 114 образцов пищевых продуктов животного происхождения (яйца, рыба, мясо и молоко) на эти химические вещества. ЛУА обнаружил особенно высокие уровни в образцах диких свиней.

В области мониторинга пищевых продуктов и кормов ЛУА сосредоточился на тестировании так называемых "химических веществ навсегда" (ПФОК). Благодаря своим водо- и жироотталкивающим свойствам эти химические вещества используются в покрытиях для дождевиков, сковородках из тефлона и даже в продуктах ухода за телом. Они очень трудно разлагаются и накапливаются в природе и в пище.

ПФОК представляют собой риск для здоровья. Было установлено, что дети с высокими уровнями ПФОК в крови имеют сниженный иммунный ответ на вакцины, объяснил Альбрехт. "Хорошо, если ПФОК не появятся в нашей пище и не попадут в наши тела", - добавил он.

Из 20 000 протестированных образцов пищевых продуктов 0,2% были признаны угрожающими здоровью. Остальные проблемы в основном касались вводящей в заблуждение или несоответствующей маркировки. В целом, результаты показывают, что пища в Саксонии безопасна, сказал министр здравоохранения Петра Кёппинг (СДПГ).

В качестве примера плохой маркировки Альберт упомянул креветки. "Мы обнаружили определенные тенденции обмана потребителей", - сказал Альберт. Увеличение содержания воды увеличивает продаваемый вес, что приводит к выпадению белка, снижению пищевой и кулинарной ценности и увеличению содержания соли.

ЛУА отметил положительную тенденцию в ветеринарии: несмотря на то, что африканская чума свиней (АЧС) по-прежнему доминирует, количество случаев впервые в 2023 году снизилось более чем на половину до 408 (с 947 в 2022 году). "Это действительно хорошие новости", - сказал Кёппинг. Это важный успех для саксонских свиноводов.

ЛУА подчеркнул важность мониторинга "здоровья и безопасности" пищевых продуктов и кормов, особенно в отношении наличия "химических веществ навсегда"

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