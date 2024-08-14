- Pfandbriefbank продолжает страдать от нехватки коммерческой недвижимости

pbb Продолжает Сражаться в Слабом Рынке Коммерческой Недвижимости

Немецкий Pfandbriefbank (pbb) все еще борется с кризисом на рынке коммерческой недвижимости. В первом полугодии его прибыль до налогообложения упала более чем на 40% по сравнению с первым полугодием 2023 года, с €81 миллионов до €47 миллионов, как сообщает pbb. "Все еще нет признаков восстановления на рынках коммерческой недвижимости", - сказал CEO Kay Wolf. Однако банк ожидает некоторой стабилизации рынка во втором полугодии и прогнозирует значительно лучшую прибыль до налогообложения за полный год, чем €90 миллионов предыдущего года. "Банк прибыльный, но еще не достаточно прибыльный", - подчеркнул Wolf.

Мировой рынок коммерческой недвижимости в 2023 году был практически стагнирующим, с падением tanto цен, как и объемов сделок во многих странах. К этому способствовали рост процентных ставок и слабый спрос, в частности на офисы. В результате, pbb пришлось существенно увеличить свои рисковые резервы по просроченным и проблемным займам.

В первом полугодии банк отложил €103 миллионов на рисковые резервы. Это было почти в пять раз больше, чем в первом полугодии 2023 года, но все еще значительно меньше, чем во втором полугодии предыдущего года, когда pbb отложил €191 миллион. В четвертом квартале 2023 года банк даже ненадолго скатился в минус.

В прошлом году pbb объявил о планах сократить свою полную занятость на 150 из 800 позиций, при этом процесс будет проходить социально ответственным образом без принудительных увольнений. CFO Marcus Schulte сказал, что две трети этих сокращений уже реализованы.

В ответ на вызовы на рынке коммерческой недвижимости pbb приняло решение перенести свою штаб-квартиру из Франкфурта в Гархинг возле Мюнхена в начале 2025 года. Эта перемена направлена на снижение операционных затрат и повышение эффективности.

Несмотря на трудности на рынке, pbb остается приверженным своей международной экспансии, с Гархингом, служащим в качестве стратегической базы для его операций в Европе.

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