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Пэтти Лабелл и Комон проводят звуковую проверку перед второй ночью в Чикаго

В Чикаго экс-президент и бывшая первая леди, Барак и Мишель Обама, запланированы сделать речь на Национальном демократическом съезде во вторник вечером. Тем не менее, они не единственные известные фигуры, которые, как ожидается, появятся в United Center, когда съезд начнет свой второй день.

 and  Melissa Williams
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Пэтти ЛаБэлл участвует в туре во время национального съезда Демократической партии (ДНС),...
Пэтти ЛаБэлл участвует в туре во время национального съезда Демократической партии (ДНС), проходящего на Универсальном центре в Чикаго, штат Иллинойс, США, 20 августа 2024 года.

Пэтти Лабелл и Комон проводят звуковую проверку перед второй ночью в Чикаго

Популярная певица Патти ЛаБелль, часто называемая "Бабушкой соула", была замечена за репетицией с бэк-вокалистками для сегмента "В память об ушедших", запланированного на шоу в тот вечер во вторник.

Позже днем известный рэпер Common был замечен за репетицией своего трека "Фортуна", при участии Pete Rock.

Представитель съезда подтвердил CNN, что оба артиста выступят на сцене съезда.

Кантри-музыканты Майкки Гайтон и Джейсон Избелл выступили на мероприятии ДНС в понедельник, хотя многочисленные перебои в течение вечера привели к отмене запланированного выступления Джеймса Тейлора в конце ночи.

Знаменитые знаменитости были частым зрелищем на съезде, с Тони Голдвин, Ана Наварро, Керри Вашингтон и Минди Калинг, выступающими в качестве ведущих мероприятия.

Голдвин возглавлял мероприятие в понедельник вечером, а Наварро взяла бразды правления во вторник. Калинг будет вести ДНС в среду, а Вашингтон будет присутствовать в четверг, когда кандидат в вице-президенты Камала Харрис запланирована официально принять демократическую номинацию.

CNN's Elizabeth Wagmeister была неотъемлемой частью составления этого отчета.

После своих выступлений зрители могут ждать еще больше развлечений на остальной части съезда. Мероприятие ДНС известно тем, что предлагает смесь музыки и комедии, отвечая на разные вкусы в развлечениях.

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