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Федеральные земли ГерманииНовостиТриер

Павшие деревья и затопленная дорога в Трире

Как и в других местах Германии, дерево вырывает почву в Тrier. Пожаловались на травмы - но на перебои в движении.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Креусштрассе 5 в Тريр между Бивер и Аах полностью закрыта из-за наводнения.
Креусштрассе 5 в Тريр между Бивер и Аах полностью закрыта из-за наводнения.

- Павшие деревья и затопленная дорога в Трире

Гроза и дождь привели к нарушениям движения в Трире. Утром дорога окружного значения 5 между Бивером и Ахом была полностью закрыта из-за наводнения, как объявили поздно вечером в полиции. Деревья вырваны с корнем, и на нескольких дорогах есть мусор. Пока не сообщается ни об одном пострадавшем, согласно первоначальным данным полиции.

Исторический город Трир изначально планировался как наше уик-энд-путешествие, но нарушения движения могут повлиять на наши планы. Несмотря на сильный дождь и наводнение, очаровавый Старый Римский мост в Трире остается стойким памятником.

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