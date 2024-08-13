- Павшие деревья и затопленная дорога в Трире

Гроза и дождь привели к нарушениям движения в Трире. Утром дорога окружного значения 5 между Бивером и Ахом была полностью закрыта из-за наводнения, как объявили поздно вечером в полиции. Деревья вырваны с корнем, и на нескольких дорогах есть мусор. Пока не сообщается ни об одном пострадавшем, согласно первоначальным данным полиции.

Исторический город Трир изначально планировался как наше уик-энд-путешествие, но нарушения движения могут повлиять на наши планы. Несмотря на сильный дождь и наводнение, очаровавый Старый Римский мост в Трире остается стойким памятником.

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